أميركا توجّه 8 تهم إرهابية إلى 3 أشخاص بتهمة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية بريطانية

أعلنت وزارة العدل الأميركية، فجر الثلاثاء، توجيه 8 تهم مرتبطة بالإرهاب إلى ثلاثة أشخاص، يحملون الجنسيتين والعراقية، على خلفية الاشتباه في دعمهم "كتائب " و"الحرس الثوري" ، والتخطيط لتنفيذ هجمات في .

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المتهمين هم محمد باقر سعد داود السعدي، ومحسن مهاجري، ومحمد ، مشيرة إلى أنهم يُشتبه في ارتباطهم بشبكة مدعومة من ، تورطت في التخطيط لعمليات إرهابية.

ولفتت إلى أن التحقيقات تتناول مخططاً مفترضاً لاستهداف قاعدة "فيرفورد" الجوية ، التي تستضيف قوات أميركية وتُستخدم في تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران.

وتعود القضية إلى 27 أيلول الماضي، فيما أعقب الحادث سحب قاذفات من الجوية البريطانية وتوقيف عدد من الأشخاص.