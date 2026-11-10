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عربي-دولي

أميركا توجّه 8 تهم إرهابية إلى 3 أشخاص بتهمة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية بريطانية

Lebanon 24
10-11-2026 | 16:26
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أميركا توجّه 8 تهم إرهابية إلى 3 أشخاص بتهمة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية بريطانية
أميركا توجّه 8 تهم إرهابية إلى 3 أشخاص بتهمة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية بريطانية photos 0
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أعلنت وزارة العدل الأميركية، فجر الثلاثاء، توجيه 8 تهم مرتبطة بالإرهاب إلى ثلاثة أشخاص، يحملون الجنسيتين الإيرانية والعراقية، على خلفية الاشتباه في دعمهم "كتائب حزب الله" العراقية و"الحرس الثوري" الإيراني، والتخطيط لتنفيذ هجمات في أوروبا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المتهمين هم محمد باقر سعد داود السعدي، ومحسن مهاجري، ومحمد علي الحسني، مشيرة إلى أنهم يُشتبه في ارتباطهم بشبكة مدعومة من إيران، تورطت في التخطيط لعمليات إرهابية.

ولفتت إلى أن التحقيقات تتناول مخططاً مفترضاً لاستهداف قاعدة "فيرفورد" الجوية البريطانية، التي تستضيف قوات أميركية وتُستخدم في تنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران.

وتعود القضية إلى 27 أيلول الماضي، فيما أعقب الحادث سحب الولايات المتحدة قاذفات من القاعدة الجوية البريطانية وتوقيف عدد من الأشخاص.

 
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