حكومة بريطانيا ترفض مواءمة قواعدها المالية مع الاتحاد الأوروبي

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رفضت حكومة رئيس الوزراء آندي بيرنام مواءمة القواعد المنظمة للخدمات المالية في المتحدة تلقائياً مع تشريعات ، في خطوة تكشف حدود مساعي لتعزيز علاقاتها مع التكتل، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ".وتتيح آلية "المواءمة الديناميكية" لبريطانيا اعتماد التغييرات التي تطرأ على التشريعات الأوروبية تلقائياً في قطاعات محددة، لكن مسؤولين بريطانيين أبلغوا "بلومبرغ" بأن حكومة بيرنام لا تعتزم تطبيق هذه الآلية على قطاع الخدمات المالية، حرصاً على الحفاظ على استقلالية الإطار التنظيمي للحي المالي في لندن.وتجري حكومة حزب العمال البريطاني محادثات مع الاتحاد لتعزيز العلاقات بين الجانبين، قد تشمل مواءمة القواعد التنظيمية في قطاعات مثل الزراعة والطاقة. غير أن مسؤولين بريطانيين أبلغوا نظراءهم بأن تطبيق هذه الآلية على الخدمات المالية يمثل "خطاً أحمر" لا ترغب لندن في تجاوزه، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على المحادثات، طلبوا عدم هوياتهم نظراً إلى استمرار المفاوضات.ورغم أن موقف الحكومة قد يلقى ترحيباً لدى بعض العاملين في الحي المالي بلندن، الذين استفادوا من المرونة التنظيمية التي أتاحها خروج من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إلغاء القيود المفروضة على مكافآت المصرفيين، فإنه يكشف أيضاً عن التحديات التي تواجه مساعي بيرنام لتعميق العلاقات مع التكتل.وإذا سعى بيرنام إلى إعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة، وهو احتمال سبق أن أكد أنه لا يستبعده، فقد تضطر بلاده إلى الالتزام بالقواعد الأوروبية المنظمة للخدمات المالية.وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن لندن لن تعلق على المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن قطاع الخدمات المالية يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد البريطاني.ويعارض حزبا المحافظين و"الإصلاح البريطاني" طويلة تطبيق آلية "المواءمة الديناميكية"، معتبرين أنها ستحول بريطانيا إلى مجرد متلقٍ للقواعد الأوروبية، ملزم بتطبيقها من دون أن يكون له دور في صياغتها.