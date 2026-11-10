تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حكومة بريطانيا ترفض مواءمة قواعدها المالية مع الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
10-11-2026 | 16:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حكومة بريطانيا ترفض مواءمة قواعدها المالية مع الاتحاد الأوروبي
حكومة بريطانيا ترفض مواءمة قواعدها المالية مع الاتحاد الأوروبي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رفضت حكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام مواءمة القواعد المنظمة للخدمات المالية في المملكة المتحدة تلقائياً مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، في خطوة تكشف حدود مساعي لندن لتعزيز علاقاتها مع التكتل، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ".
Advertisement

وتتيح آلية "المواءمة الديناميكية" لبريطانيا اعتماد التغييرات التي تطرأ على التشريعات الأوروبية تلقائياً في قطاعات محددة، لكن مسؤولين بريطانيين أبلغوا "بلومبرغ" بأن حكومة بيرنام لا تعتزم تطبيق هذه الآلية على قطاع الخدمات المالية، حرصاً على الحفاظ على استقلالية الإطار التنظيمي للحي المالي في لندن.

وتجري حكومة حزب العمال البريطاني محادثات مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات بين الجانبين، قد تشمل مواءمة القواعد التنظيمية في قطاعات مثل الزراعة والطاقة. غير أن مسؤولين بريطانيين أبلغوا نظراءهم الأوروبيين بأن تطبيق هذه الآلية على الخدمات المالية يمثل "خطاً أحمر" لا ترغب لندن في تجاوزه، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على المحادثات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً إلى استمرار المفاوضات.

ورغم أن موقف الحكومة البريطانية قد يلقى ترحيباً لدى بعض العاملين في الحي المالي بلندن، الذين استفادوا من المرونة التنظيمية التي أتاحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إلغاء القيود المفروضة على مكافآت المصرفيين، فإنه يكشف أيضاً عن التحديات التي تواجه مساعي بيرنام لتعميق العلاقات مع التكتل.

وإذا سعى بيرنام إلى إعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو الانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة، وهو احتمال سبق أن أكد أنه لا يستبعده، فقد تضطر بلاده إلى الالتزام بالقواعد الأوروبية المنظمة للخدمات المالية.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن لندن لن تعلق على المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن قطاع الخدمات المالية يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد البريطاني.

ويعارض حزبا المحافظين و"الإصلاح البريطاني" منذ فترة طويلة تطبيق آلية "المواءمة الديناميكية"، معتبرين أنها ستحول بريطانيا إلى مجرد متلقٍ للقواعد الأوروبية، ملزم بتطبيقها من دون أن يكون له دور في صياغتها.



مواضيع ذات صلة
ماكرون: نُرحّب بإمكانية عودة بريطانيا إلى الإتّحاد الأوروبيّ
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 07:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: نُرحّب بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إذا أرادت
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 07:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي استبعد نفسه من المفاوضات بشأن أوكرانيا بدعمه المالي والعسكري لنظام كييف
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 07:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: ممثلون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي والناتو سيشاركون بمباحثات أوكرانيا غداً
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 07:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

البريطانية

الأوروبيين

البريطاني

منذ فترة

الكشف عن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-11-11
Lebanon24
23:54 | 2026-11-10
Lebanon24
23:39 | 2026-11-10
Lebanon24
23:35 | 2026-11-10
Lebanon24
23:29 | 2026-11-10
Lebanon24
23:25 | 2026-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24