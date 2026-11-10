هكذا علّق كوشنر على نتائج محادثات أبوظبي

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أعرب المبعوث الأميركي جاريد كوشنر عن تفاؤل بنتائج اليوم الأول من المفاوضات الثلاثية بين والولايات المتحدة وأوكرانيا، التي انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، واصفا المناقشات بأنها "بناءة"، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط إنهاء الحرب والضمانات الأمنية.وقال كوشنر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن واشنطن تشعر بالتشجيع إزاء المناقشات التي جرت، مؤكدا أن الوفد الأمريكي يعمل بتكليف من لإنهاء الحرب ووضع ترتيبات أمنية تضمن سيادة واستقرار .وأضاف أن الهدف يتمثل في التوصل إلى "سلام دائم في جميع أنحاء أوروبا"، من خلال توفير آليات أمنية تضمن أن تكون أوكرانيا ذات سيادة وآمنة ومزدهرة.إلى ذلك، وصف الأميركي ماركو روبيو الاجتماع، الذي جرى بوساطة واشنطن، بأنه "مثمر للغاية"، فيما اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المحادثات "بناءة وموضوعية إلى حد بعيد".وأوضح زيلينسكي أن المناقشات تناولت ملفات إنسانية وأمنية، وفي مقدمتها إطلاق سراح أسرى الحرب، والضمانات الأمنية طويلة الأمد، إلى جانب آليات منع تجدد القتال وخفض التصعيد.ورغم الأجواء الإيجابية، لا تزال وكييف بعيدتين عن الاتفاق بشأن عدد من الجوهرية، بينها مستقبل الأراضي ، والضمانات الأمنية، ومطلب روسيا تبني أوكرانيا وضع الحياد وعدم الانضمام إلى .