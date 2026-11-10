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عربي-دولي

ترامب يراهن على خنق إيران اقتصاديا..هذا ما يخطط له بدلاً من الحرب

Lebanon 24
10-11-2026 | 23:39
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ترامب يراهن على خنق إيران اقتصاديا..هذا ما يخطط له بدلاً من الحرب
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أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظراءه في مجموعة السبع، خلال اجتماعهم في باريس، أن الرئيس دونالد ترامب اختار مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران بهدف خنق نظامها، بدلاً من العودة إلى الحرب أو السعي لإبرام صفقة معها، في استراتيجية تحظى بدعم عدد من كبار مسؤولي إدارته، لكنها تثير مخاوف لدى حلفاء واشنطن في المنطقة من تداعيات إطالة أمدها.
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ووفقا لشبكة "أكسيوس" فأن روبيو كان من بين أعضاء فريق الأمن القومي الأميركي الذين دفعوا باتجاه هذه الاستراتيجية، إلى جانب وزير الخزانة سكوت بيسنت، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ومستشار ترامب جاريد كوشنر، في وقت تتباين فيه وجهات النظر داخل الإدارة بشأن كيفية إنهاء المواجهة مع طهران.

لكن هناك مخاوف من تداعيات هذه الاستراتيجية على إيران، إذ يشعر حلفاء للولايات المتحدة، من بينهم تركيا والعراق وباكستان، بالقلق من أن تؤدي إطالة أمد الضغوط إلى مطالبتهم بوقف التعامل التجاري مع طهران، بما يشمل وقف الرحلات الجوية وإغلاق الحدود، وهو ما قد يفاقم الاضطرابات الاقتصادية والأمنية داخل بلدانهم.

وبحسب ما نقلته الشبكة عن ثلاثة أشخاص حضروا اجتماع وزراء خارجية المجموعة في باريس، الثلاثاء، قال روبيو إن ترامب درس خيارين، هما العودة إلى الحرب أو إبرام اتفاق، لكنه قرر مواصلة النهج الحالي القائم على الضغط الاقتصادي.

وفي تصريحات علنية عقب اجتماعات باريس، دافع روبيو عن هذا التوجه، قائلاً إن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري يفرضان أضراراً متزايدة على الاقتصاد الإيراني، وإن واشنطن لا تحتاج إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ما دامت تحقق أهدافها بالوسائل الاقتصادية.

وأضاف أن الضغوط تتراكم مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن قدرة إيران على بيع النفط في الأسواق العالمية تواجه قيوداً غير مسبوقة، بحسب تقديره.
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