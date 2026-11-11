صحافية فرنسية تهز الإيليزيه.. رسائل مسربة لماكرون على تلغرام

قبل أيام أصدرت الصحافية الفرنسية
فرانسواز ديغوا، كتاباً جديداً بعنوان "أنتم جميعاً قساة جداً معي".
إلا أن المفاجأة أتت بإرسالها نسخة إلى قصر الإيليزيه من أجل أن يمضيه الرئيس الفرنسي
إيمانيول ماكرون
. لا سيما أن الكتاب تضمن رسائل مسربة من محادثاتها على تلغرام مع ماكرون منذ العام 2024، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.
فيما لم يعلم الرئيس الفرنسي الحالي إلا قبل أيام قليلة أن رسائله وتأملاته التي أرسلها عبر تطبيق تلغرام إلى فرانسواز ستُكشف للرأي العام.
فقد بدأت المراسلات بينهما في صيف عام 2024 عندما بادر
ماكرون بالاتصال بها لشكرها على دفاعها عن زوجته بريجيت ماكرون على منصة "إكس"، بعدما تعرضت لهجمات ونظريات مؤامرة زعمت أنها رجل. وكتب لها: "أشكرك، وكذلك زوجتي تشكرك.. بعيداً عن الخلافات السياسية، ما يهم هو كلماتك"، موقّعاً الرسالة بحرفي EM.
"قساة جدا معي"
فيما استغلت ديغوا الفرصة لمواصلة الحوار مع الرئيس.
وفي بعض تلك الرسائل، اشتكى ماكرون من طريقة تناول الصحافة لأدائه، منتقداً ما وصفه بالتقارير "المتحاملة" ومن يروجون لها. وانتقد صحفيين يكتبون عنه وعن سياساته من دون أن يكونوا قد التقوا به مطلقاً. وأضاف متذمراً: "غالباً ما تكونين أنت وزملاؤك قساة جداً معي".
ما بعد الإليزيه
أما مع اقتراب نهاية ولايته الثانية وعدم قدرته على الترشح مجدداً بسبب الحد الدستوري لفترتين رئاسيتين، بدأ ماكرون تقييم حصيلة سنواته في الحكم. وقال في حزيران 2026: "لقد تغيرنا خلال ثماني سنوات. أنجزنا الكثير في مواجهة الانعزالية ومن أجل القدرة الشرائية"
أما بشأن مستقبله بعد مغادرة قصر الإليزيه في الربيع المقبل، فلم يكشف الكثير من التفاصيل، لكنه أعطى بعض الإشارات.
فعندما نشرت صحيفة لو جورنال دو ديمانش (JDD) المملوكة للملياردير فنسان بولوريه تقريراً يفيد بإمكانية عمله لدى الملياردير كزافييه نييل، رد ماكرون بحزم عندما سألته ديغوا عن الأمر: "هذا هراء مطلق وكامل".
وحين طُرحت أسماء مليارديرات آخرين كخيارات محتملة له بعد الرئاسة، أجاب: "لن أذهب للعمل لدى أي شخص. أفضل مكاناً صغيراً أملكه على مكان كبير في منزل شخص آخر. وإذا دخلت عالم الأعمال فسيكون مشروعي الخاص، وأفكر أكثر في خارج فرنسا
. لكنني لن أكون موظفاً لدى أحد، ولن أكون مديناً لأحد. أبداً".
لكن أمام تلك التسريبات التي وثقت في كتاب، رأى بعض المراقبين أن هذا العمل بالغ الخطورة، لأنه لم يقتصر على خرق سرية الاتصالات الرئاسية، بل قدم ما يشبه توثيقا لخريف ماكرون وحقبة نهاية حكمه.
في حين أكدت الكاتبة بمنشور على حسابها في إكس أن إصدارها هذا "وثيقة سياسية تحاول فهم هذا الرجل المنعزل، الذي يعرف فرنسا أكثر مما يُقال عنه، لكنه يجد نفسه اليوم في طريق مسدود ساهم هو نفسه جزئياً في بنائه مع اقتراب نهاية ولايته".
كما أضافت أن الكتاب " صورة لعصر كامل من خلال حوارات مباشرة وصريحة مع رجل ذي مصير استثنائي، وهذه حقيقة لا جدال فيها.. وحيد، ومع ذلك متصل بالجميع".