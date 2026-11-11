صحافية فرنسية تهز الإيليزيه.. رسائل مسربة لماكرون على تلغرام

قبل أيام أصدرت الصحافية فرانسواز ديغوا، كتاباً جديداً بعنوان "أنتم جميعاً قساة جداً معي".



إلا أن المفاجأة أتت بإرسالها نسخة إلى قصر الإيليزيه من أجل أن يمضيه إيمانيول . لا سيما أن الكتاب تضمن رسائل مسربة من محادثاتها على تلغرام مع ماكرون منذ العام 2024، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

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فيما لم يعلم الرئيس الفرنسي الحالي إلا قبل أيام قليلة أن رسائله وتأملاته التي أرسلها عبر تطبيق تلغرام إلى فرانسواز ستُكشف للرأي العام.



فقد بدأت المراسلات بينهما في صيف عام 2024 عندما ماكرون بالاتصال بها لشكرها على دفاعها عن زوجته بريجيت ماكرون على منصة "إكس"، بعدما تعرضت لهجمات ونظريات مؤامرة زعمت أنها رجل. وكتب لها: "أشكرك، وكذلك زوجتي تشكرك.. بعيداً عن الخلافات السياسية، ما يهم هو كلماتك"، موقّعاً الرسالة بحرفي EM.



"قساة جدا معي"

فيما استغلت ديغوا الفرصة لمواصلة الحوار مع الرئيس.



وفي بعض تلك الرسائل، اشتكى ماكرون من طريقة تناول الصحافة لأدائه، منتقداً ما وصفه بالتقارير "المتحاملة" ومن يروجون لها. وانتقد صحفيين يكتبون عنه وعن سياساته من دون أن يكونوا قد التقوا به مطلقاً. وأضاف متذمراً: "غالباً ما تكونين أنت وزملاؤك قساة جداً معي".

ما بعد الإليزيه

أما مع اقتراب نهاية ولايته الثانية وعدم قدرته على الترشح مجدداً بسبب الحد الدستوري لفترتين رئاسيتين، بدأ ماكرون تقييم حصيلة سنواته في الحكم. وقال في حزيران 2026: "لقد تغيرنا خلال ثماني سنوات. أنجزنا الكثير في مواجهة الانعزالية ومن أجل القدرة الشرائية"



أما بشأن مستقبله بعد مغادرة قصر الإليزيه في الربيع المقبل، فلم يكشف الكثير من التفاصيل، لكنه أعطى بعض الإشارات.