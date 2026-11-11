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عربي-دولي

توجيه الاتهام بــ"القيام بأعمال إرهابية" لأردني قتل رجل أمن طعنا وأصاب آخر

Lebanon 24
11-11-2026 | 02:21
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توجيه الاتهام بــالقيام بأعمال إرهابية لأردني قتل رجل أمن طعنا وأصاب آخر
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وجّهت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء الاتهام بـ"القيام بأعمال إرهابية" لأردني قتل رجل أمن طعنا وأصاب آخر أمام سفارة سريلانكا في عمّان.
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وأعلن النائب العام في محكمة أمن الدولة في بيان انهاء "كافة الإجراءات التحقيقية" المتعلقة بـ"العمل الإرهابي الواقع على مرتبات الأمن العام بمدينة عمان، الذي أدى إلى استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة النقيب فراس العنانزة".

وقُتل السلايطة وأُصيب العنانزة الخميس الماضي في حادث طعن وقع أمام سفارة سريلانكا في عمّان، وأُلقي القبض على المنفذ مباشرة بعد سيطرة العنانزة عليه.

وفقا للنائب العام وُجهت للمنفذ تهمتان هما "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح".

وبموجب القوانين، قد تصل عقوبة الإدانة بالتهمة الأولى إلى الإعدام.

ولم تعلن السلطات رسميا اسم المنفذ أو أي معلومات عنه، إلا أن صورا له ومقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة قريبة قبل تنفيذه عملية الطعن جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء حادث الطعن هذا بعد نحو أسبوعين على هجوم قلما شهده الاردن، نفذه ثلاثة اشخاص ضد كنيسة في قرية حمود في الكرك (نحو 120 كيلومترا جنوب عمان)، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص وجرح أكثر من 25 آخرين.(أ.ف.ب)
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