ماذا قال أحمد العلواني في آخر مقابلة له قبل مقتله؟

Advertisement

في واحدة من آخر إطلالاته الإعلامية قبل مقتله في ، تحدث النائب السابق أحمد العلواني عن واقع المحافظات السنية، والاحتجاجات الشعبية، ودور العشائر، ونفوذ الفصائل المسلحة، كما تطرق إلى إقامته في أربيل وإمكانية عودته إلى الأنبار.وقال العلواني في لقاء مع برنامج "مقابلة خاصة" على قناة "العربية" كان الأول بعد خروجه من السجن العام الماضي والأخير بعد مقتله في بيروت قبل أيام، إن التهميش في المحافظات السنية لا يزال قائماً، معتبراً أن ذلك يعود إلى ما قال إنه تخادم بين بعض الجهات السياسية في تلك المحافظات وبعض أحزاب السلطة في فيما يتعلق بالمصالح والمغانم.