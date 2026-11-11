ماذا قال أحمد العلواني في آخر مقابلة له قبل مقتله؟

في واحدة من آخر إطلالاته الإعلامية قبل مقتله في بيروت
، تحدث النائب العراقي
السابق أحمد العلواني عن واقع المحافظات السنية، والاحتجاجات الشعبية، ودور العشائر، ونفوذ الفصائل المسلحة، كما تطرق إلى إقامته في أربيل وإمكانية عودته إلى الأنبار.
وقال العلواني في لقاء مع برنامج "مقابلة خاصة" على قناة "العربية" كان الأول بعد خروجه من السجن العام الماضي والأخير بعد مقتله في بيروت قبل أيام، إن التهميش في المحافظات السنية لا يزال قائماً، معتبراً أن ذلك يعود إلى ما قال إنه تخادم بين بعض الجهات السياسية في تلك المحافظات وبعض أحزاب السلطة في بغداد
فيما يتعلق بالمصالح والمغانم.
كما أضاف أن قضايا الفساد التي ظهرت خلال الفترة الماضية تمثل، بحسب رأيه، مؤشراً على طبيعة العلاقة بين تلك الأطراف، مشيراً إلى اعتقاده بأن الأيام القادمة
ستكشف عن أسماء كبيرة متورطة في ملفات فساد.
كذلك اعتبر أن كثيراً من القوى السياسية
الموجودة حالياً لا تمتلك مشروعاً أو قضية أو هوية، على حد تعبيره، وأن ما يجمعها هو التخادم والفساد.
موقفه من الاحتجاجات
ورداً على سؤال بشأن إمكانية المشاركة في احتجاجات مستقبلية، أكد العلواني أنه سيدعم أي احتجاجات تجري تحت سقف الدستور
وتتبنى مطالب مشروعة ووطنية. وشدد على أن حق التظاهر السلمي مكفول دستورياً.
كما أضاف أن أي نشاط سلمي أو جهد وطني يحظى بدعمه، داعياً الحكومة في المرحلة المقبلة ألا تكون أسيرة لأجندات أحزاب سياسية "مريضة"، وفق وصفه، تتعامل مع العراقيين
على أساس طائفي ومذهبي، مشدداً على أن هؤلاء مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات.