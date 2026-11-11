استئناف أعمال اليوم الثاني من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في أبو ظبي

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وسط مساع للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب وتحدد الضمانات الأمنية والترتيبات الأوروبية لمرحلة ما بعد القتال، تستأنف في أبوظبي، اليوم الأربعاء، أعمال اليوم الثاني من المحادثات بين وأوكرانيا بوساطة أميركية.وتهدف الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية إلى بحث سبل وقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد، إلى جانب معالجة السياسية والأمنية والاقتصادية العالقة بين وكييف.وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل ، نائب ، حرص دولة الإمارات على مواصلة جهودها الرامية إلى تقريب وجهات النظر والإسهام في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة .وقال الشيخ عبدالله بن زايد إن استضافة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا تجسد الثقة الدولية بدور دولة الإمارات ونهجها الثابت في دعم السلام.وأعرب عن أمله في أن تسهم المحادثات في اتخاذ خطوات عملية تفضي إلى إنهاء الأزمة، مؤكدا أن الحلول المستدامة للنزاعات لا تتحقق إلا من خلال الحوار وخفض التصعيد.وشدد على الإمارات بمواصلة بناء الجسور الدبلوماسية ودعم كل جهد يسهم في إحراز تقدم نحو تسوية سياسية للأزمة.من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تعمل على إبرام صفقة "تبادل كبيرة" للأسرى مع موسكو، في إطار القضايا الإنسانية التي تناولتها المحادثات.ووصف زيلينسكي اليوم الأول من المفاوضات بأنه كان "بناء وجوهريا للغاية"، موضحا أن المناقشات تناولت إطلاق سراح الأسرى والتدابير الإنسانية، إلى جانب الضمانات الأمنية طويلة الأمد وآليات منع تجدد الحرب.