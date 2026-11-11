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عربي-دولي

أوروبا تسعى لكسر الهيمنة التكنولوجية الأميركية داخل الناتو.. والذكاء الاصطناعي في قلب المواجهة

Lebanon 24
11-11-2026 | 03:17
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أوروبا تسعى لكسر الهيمنة التكنولوجية الأميركية داخل الناتو.. والذكاء الاصطناعي في قلب المواجهة
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تنوي أوروبا تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي عسكرية مستقلة، بهدف تقليص اعتماد جيوشها على التكنولوجيا الأميركية، وسط مخاوف من تحول هذه التقنيات إلى أداة ضغط سياسي في ظل التوترات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين.
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وفي هذا السياق، تستعد شركة «هيلسينغ» الألمانية للكشف عن نظام عسكري جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، لمنافسة نظام «مايفن» الذي تطوره شركة «بالانتير» الأميركية وتستخدمه القوات الأميركية وقيادات في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وتتصاعد المخاوف الأوروبية بشأن الاعتماد على التكنولوجيا الأميركية، خصوصاً بعد الجدل الذي أثارته القيود على بعض الخدمات والتقنيات المستخدمة في أوكرانيا، ما أعاد طرح مسألة السيادة الرقمية والتحكم بالأنظمة العسكرية الحساسة.

وتؤكد «بالانتير» أن عملاءها يمتلكون السيطرة التشغيلية الكاملة على أنظمتها، وأن الشركة لا تستطيع تعطيلها عن بُعد، لكن ذلك لم يبدد المخاوف المتعلقة بالتحديثات والدعم الفني والتحكم بالبيانات.

وفي المقابل، بدأت ألمانيا البحث عن بدائل محلية، معلنة أنها لا تعتزم حالياً شراء نظام «مايفن»، فيما تعمل على تقييم عشرات الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، معظمها من شركات ألمانية، مع استهداف بدء استخدام منظومة وطنية اعتباراً من عام 2027 واستكمال تطبيقها في 2028.

وبذلك، تسعى أوروبا إلى تعزيز استقلالها العسكري والتكنولوجي، في خطوة تطرح تساؤلات حول مستقبل الاعتماد المتبادل بين ضفتي الأطلسي داخل الناتو.
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تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

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