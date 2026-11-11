"اختراق ثلاجات أوروبا".. فصل جديد في حرب الظل الإيرانية





فيما اعتبر محللون أن هذا الهجوم يمثل فصلا جديدا في حملة تشنها طهران ضد ، بعدما اتّسع نطاقها إلى الأراضي الأوروبية.

Advertisement

وقال مصدر أمني إن طهران "وجهت في الأيام الأخيرة إشارات واضحة إلى عدد من الدول محذرة من أنه في حال شن ضربات أميركية-إسرائيلية كبرى أخرى عليها، سيؤدي ذلك إلى عواقب في أوروبا". لا تزال التحقيقات جارية في فرنسا لفك خبايا الهجوم السيبراني الذي استهدف ثلاجات متاجر كبرى، من قبل عناصر إيرانية مقنعة ومختبئة خلف شاشات الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية.فيما اعتبر محللون أن هذا الهجوم يمثل فصلا جديدا في حملة تشنها طهران ضد ، بعدما اتّسع نطاقها إلى الأراضي الأوروبية.وقال مصدر أمني إن طهران "وجهت في الأيام الأخيرة إشارات واضحة إلى عدد من الدول محذرة من أنه في حال شن ضربات أميركية-إسرائيلية كبرى أخرى عليها، سيؤدي ذلك إلى عواقب في أوروبا".

إذ تصاعدت التهديدات باحتمال استهداف أوروبا، ضمن الدعاية التي روجت لها منصات مقربة من طهران.



"أوروبا تحترق"

ففي مقطع فيديو دعائي أُنشئ مؤخرا باستخدام الذكاء الاصطناعي تحت عنوان "أوروبا تحترق" وتداولته شبكات مقربة من ، ظهرت قواعد أوروبية عدة، من بينها قاعدتا فيرفورد في بريطانيا وإيستر في فرنسا، وهي تتعرض للهجوم.



كما ظهر صاروخ يخترق أجواء مدن شهيرة عدة مثل باريس ولندن، بينما يركض مدنيون في الشوارع مع انطلاق صفارات الإنذار. ويُسمع تعليق صوتي باللغة الإنكليزية يقول "أنتم لستم أعداءنا، لكن أي شخص في أي مكان في أوروبا يساعد أميركا على إلحاق الأذى بنسائنا وأطفالنا، فهو عدو لنا".





نقل ساحة المعركة

فمن التهديدات الإرهابية وصولا إلى الهجمات السيبرانية، رأى كليمان تيرم، المتخصص في الشأن في جامعة مونبولييه بول فاليري في تصريح لوكالة فرانس برس، أن "ذلك يمثل استمرارا لاستراتيجية التهديدات غير المتماثلة التي تتبعها إيران، وإصرارها على نقل ساحة المعركة إلى الأراضي الأوروبية".



كما اعتبر أنه "يشبه الأسلوب الذي تتبعه في عملياتها في أوروبا لضرب العمق الاستراتيجي لأوكرانيا.. فما هو العمق الاستراتيجي للجيش الأميركي في مواجهته مع إيران، وما الذي يقع بين إيران والولايات المتحدة؟.. أوروبا". فيما أفادت مجموعة "سايت" المعنية برصد النشاطات الاستخباراتية بأن منصة "تيبان" الناطقة بالفارسية نشرت في 8 نوفمبر مقطع فيديو يستهدف ما سمته "أوكار الشيطان" في إشارة إلى القواعد العسكرية الأميركية، بما في ذلك قواعد في أوروبا مثل قاعدة رامشتاين في ألمانيا وقاعدة بيزمير في بلغاريا.نقل ساحة المعركةفمن التهديدات الإرهابية وصولا إلى الهجمات السيبرانية، رأى كليمان تيرم، المتخصص في الشأن في جامعة مونبولييه بول فاليري في تصريح لوكالة فرانس برس، أن "ذلك يمثل استمرارا لاستراتيجية التهديدات غير المتماثلة التي تتبعها إيران، وإصرارها على نقل ساحة المعركة إلى الأراضي الأوروبية".كما اعتبر أنه "يشبه الأسلوب الذي تتبعه في عملياتها في أوروبا لضرب العمق الاستراتيجي لأوكرانيا.. فما هو العمق الاستراتيجي للجيش الأميركي في مواجهته مع إيران، وما الذي يقع بين إيران والولايات المتحدة؟.. أوروبا".

"تصعيد أفقي"

إلى ذلك، قال ثيرم إن نطاق الأهداف المحتملة توسّع، بعدما كانت المصالح الأميركية أو اليهودية هي محور التركيز الأساسي في السابق. وأضاف "نحن نشهد الآن تصعيدا أفقيا، وتوسعا جغرافيا للصراع، وتحولا في طبيعة الأهداف نحو البنى التحتية المدنية، مثل أنظمة التبريد".



، قال أنتوني شي، وهو محلل في مجال الأمن السيبراني في شركة "سكواد"، إن "إيران تملك قدرات سيبرانية هجومية متطورة للغاية" وهي "متخصصة في أعمال التخريب أكثر من تخصصها في سرقة البيانات".

وعلى عكس بعض الجهات الفاعلة الأخرى على مستوى الدول التي قد تستعين بمجرمين إلكترونيين لتنفيذ عملياتها، فإن "إيران معروفة عموما بأنها تتولى تنفيذ مثل هذه العمليات بنفسها".



في حين رأى كريس فانهولست، خبير الأمن السيبراني في شركة "سكواد"، أن عملية الاختراق التي استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر الكبرى كانت مختلفة عن الهجمات الإلكترونية السابقة. وأشار إلى "طبيعة الهدف والرسالة التي يبعث بها ومفادها أنه بإمكاننا الوصول إلى أي شخص في العالم المادي".



وتتمثل إحدى مزايا العمليات السيبرانية في أنها تتيح إمكان الإنكار.