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عربي-دولي

إنذار أممي من كارثة في غزة.. مياه الصرف الصحي تهدد مناطق النزوح

Lebanon 24
11-11-2026 | 04:41
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إنذار أممي من كارثة في غزة.. مياه الصرف الصحي تهدد مناطق النزوح
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قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالتحذير من كارثة صحية وبيئية محتملة في مدينة غزة، مع تزايد خطر فيضان حوض الشيخ رضوان، الذي تختلط فيه مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، في وقت تعطلت فيه أربع من مضخاته الست، وتعثر مشروع لإصلاحه بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات اللازمة.
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ويأتي التحذير بعد أمطار غزيرة أغرقت آلاف الخيام والمساكن المؤقتة، فيما يواجه السكان احتمال تدفق المياه الملوثة إلى الشوارع ومناطق النزوح، بما يحمله ذلك من مخاطر انتشار الأمراض وإجبار عائلات على مغادرة أماكن إيوائها مجددا.

لكن ما يجعل الأزمة أكثر خطورة أن الحوض، الذي تبلغ سعته نحو نصف مليون متر مكعب، أنشئ أساسا لحماية المدينة من الفيضانات، قبل أن يتحول بفعل أضرار الحرب إلى نقطة لتجمع مياه الصرف الصحي.

ويقع حوض الشيخ رضوان في مدينة غزة، ويخدم مساحة تقارب 20 كيلومترا مربعا، إضافة إلى جزء من منطقة جباليا شمالي القطاع.

ووفق سلطة المياه الفلسطينية، صمم الحوض لتجميع مياه الأمطار خلال الشتاء، على أن تتولى محطة ضخ مرتبطة به تصريف المياه عبر خط مخصص.

لكن الأضرار التي لحقت بشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ أدت إلى تدفق مياه الصرف إلى الحوض، بالتزامن مع تراجع قدرته على التخلص من المياه المتراكمة.

وتشير بيانات سلطة المياه إلى أن قدرة محطة الضخ انخفضت إلى نحو 30 بالمئة من مستواها السابق، بعدما خرجت أربع مضخات من أصل ست عن الخدمة، وتضررت شبكات الكهرباء وخطوط نقل المياه.

وبينما جرى إصلاح أحد مولدي الكهرباء، ظلت قدرة المحطة محدودة، ما جعل ارتفاع منسوب المياه خلال الأمطار يمثل تهديدا متزايدا.

ويعني ذلك أن الحوض لم يعد يستقبل مياه الأمطار وحدها، بل مياها ملوثة قد تنتقل إلى المناطق السكنية في حال تجاوز منسوبها قدرة المنشأة على الاستيعاب والتصريف.
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