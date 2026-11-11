تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

أزمة تضرب الشركات في ألمانيا... وتقليص الوظائف بحلول العام 2027

Lebanon 24
11-11-2026 | 05:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أزمة تضرب الشركات في ألمانيا... وتقليص الوظائف بحلول العام 2027
أزمة تضرب الشركات في ألمانيا... وتقليص الوظائف بحلول العام 2027 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي أجراه معهد الاقتصاد الألماني "IW"، أنّ نحو 32% من شركات القطاع الخاص تعتزم تقليص عدد موظفيها بحلول عام 2027، في مؤشر يعكس بوضوح حجم الحذر وتراجع توقعات النمو لدى قادة الأعمال في أكبر اقتصاد أوروبي.
Advertisement

وتتزامن هذه القرارات مع انحسار ملموس في شهية الشركات لضخ رؤوس أموال جديدة، في ظل استمرار التحديات الهيكلية التي تعصف في قطاعيّ الإنتاج والتصنيع، الأمر الذي يُعمّّق المخاوف إزاء استقرار بيئة التوظيف المستقبلية وقدرة الصناعة الألمانية على الصمود أمام ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف الطلب الداخلي والخارجي.

وأشار الاستطلاع، الذي شمل نحو 1017 شركة ألمانية، إلى أن نسبة الشركات التي تخطط لتقليص العمالة ارتفعت مقارنة باستطلاع الربيع الماضي عندما بلغت 29%، بما يعكس اتساع نطاق الحذر لدى مجتمع الأعمال تجاه الآفاق الاقتصادية المقبلة.

كما أظهرت النتائج أن نحو 40% من الشركات تعتزم خفض استثماراتها، بينما تتوقع غالبية الشركات استقرار الإنتاج أو تراجعه، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد الألماني على استعادة معدلات النمو وتحفيز الطلب الداخلي.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه النموذج الصناعي الألماني، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة، وضعف الطلب في بعض الأسواق الخارجية، إلى جانب المنافسة الدولية المتزايدة والتحولات التكنولوجية التي تفرض على الشركات إعادة هيكلة عملياتها ورفع كفاءتها الإنتاجية. (ارم نيوز)
 
 
مواضيع ذات صلة
أزمة تضرب الصناعة الألمانية.. مئات آلاف الوظائف تختفي
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة تضرب الجامعات البريطانية.. وظائف مهددة بالإلغاء
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
موازنة العام 2027 على طاولة اتحاد نقابات العمال
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو القطاع العام في فرنسا يصعّدون قبل إعلان موازنة 2027
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 14:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

معهد الاقتصاد

على استعادة

الألمانية

الاستطلاع

المستقبل

ارم نيوز

ألمانيا

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:34 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2026-11-11
Lebanon24
07:05 | 2026-11-11
Lebanon24
06:59 | 2026-11-11
Lebanon24
06:45 | 2026-11-11
Lebanon24
06:30 | 2026-11-11
Lebanon24
06:07 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24