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خاص

"إمبراطورية تهريب" في دولة عربيّة.. تقريرٌ إسرائيلي عن "فصيل" موالٍ لإيران

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-11-2026 | 15:00
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إمبراطورية تهريب في دولة عربيّة.. تقريرٌ إسرائيلي عن فصيل موالٍ لإيران
إمبراطورية تهريب في دولة عربيّة.. تقريرٌ إسرائيلي عن فصيل موالٍ لإيران photos 0
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نشر موقع "نتسيف" الإسرائيلي تقريراً جديداً تناول فيه ما وصفه بتوسّع النفوذ الاقتصادي والأمني لـ"كتائب حزب الله" العراقية، مشيراً إلى معلومات استخباراتية تتحدث عن سيطرة فصائل مسلحة موالية لإيران على معظم المعابر الحدودية بين العراق وإيران، فضلاً عن نفوذها في مطار بغداد الدولي ومعبر طريبيل الحدودي مع الأردن.
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التقرير الذي ترجمه "لبنان24"، أشار إلى أن قيادياً في "كتائب حزب الله" يُدعى مؤيد الأعرجي يتولى، بحسب المعلومات التي أوردها الموقع، الإشراف على تحصيل الإيرادات وإدارة العمليات في عدد من المعابر الحدودية، إلى جانب ممارسة نفوذ على مطار بغداد ومعبر طريبيل.
 
وبحسب الموقع، فإن هذه المعطيات تعكس مرحلة متقدمة من تنامي نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران داخل مؤسسات الدولة العراقية، ولا سيما في القطاعات الاقتصادية والمرافق الحيوية.
 
وأوضح التقرير أن هذه الفصائل لم تعد تقتصر على النشاط العسكري، بل باتت، وفق توصيفه، تمتلك نفوذاً داخل مؤسسات رسمية ومرافق أساسية مرتبطة بالتجارة والنقل وحركة البضائع.
 
وفي هذا السياق، زعم الموقع أن "كتائب حزب الله" تعتمد على شخصيات مرتبطة بها لشغل مواقع مؤثرة داخل مؤسسات حكومية، أحياناً تحت غطاء وظائف رسمية، بما يتيح لها إدارة أنشطة اقتصادية وجمع إيرادات من الرسوم الجمركية والتهريب والرشاوى.
 
أما على المستوى المالي، فاعتبر التقرير أن السيطرة على المعابر الحدودية ومطار بغداد توفر للفصائل مصادر تمويل مستقلة، مدعياً أن جزءاً من الإيرادات المحصّلة لا يدخل خزينة الدولة العراقية، بل يُستخدم لتمويل الأنشطة العسكرية وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين.
 
وأشار إلى أن هذه الموارد تمنح الفصائل قدرة أكبر على تمويل عملياتها، وتحدّ من اعتمادها الكامل على الموازنة الحكومية أو مصادر التمويل الخارجية التي قد تتأثر بالعقوبات الدولية.
 
وعلى المستوى العسكري، رأى التقرير أن سيطرة الفصائل الموالية لإيران على المعابر الحدودية العراقية - الإيرانية تتيح، بحسب تقديره، تسهيل نقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة والمقاتلين من إيران عبر العراق باتجاه سوريا ولبنان، بعيداً عن الرقابة الرسمية.
 
واعتبر الموقع أن هذا النفوذ يمنح الحرس الثوري الإيراني قدرة أوسع على استخدام الأراضي العراقية ضمن مسارات الإمداد الإقليمية.
 
كذلك، ربط التقرير بين النفوذ المفترض لهذه الفصائل في المرافق الحدودية وبين قدرة الحكومة المركزية في بغداد على إدارة المعابر والمطارات، معتبراً أن سيطرة جهات مسلحة على هذه المنشآت قد تؤثر في حركة التجارة وسلاسل الإمداد ودخول الأشخاص والبضائع وخروجهم.
 
وفي ما يتعلق بالأردن، خصّ التقرير معبر طريبيل الحدودي باهتمام لافت، معتبراً أن وجود نفوذ لفصيل مسلح موالٍ لإيران في هذا المعبر قد يشكّل تحدياً أمنياً للمملكة.
 
وطرح الموقع احتمال استخدام المعبر في عمليات تهريب أسلحة ومخدرات أو تسهيل انتقال عناصر مسلحة إلى الأردن، ومنها باتجاه الضفة الغربية والحدود الإسرائيلية، من دون تقديم أدلة محددة تثبت حصول هذه الأنشطة عبر المعبر.
 
وفي المحصلة، خلص التقرير الإسرائيلي إلى أن النفوذ الذي تنسبه المعلومات الاستخباراتية إلى "كتائب حزب الله" في المعابر والمرافق الحيوية العراقية لا يقتصر، وفق تقديره، على تحقيق مكاسب اقتصادية، بل يحمل أبعاداً أمنية وعسكرية تتصل بحركة الإمداد الإيراني في المنطقة وبقدرة الدولة العراقية على بسط سلطتها على حدودها.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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