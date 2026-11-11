غزة تغرق تحت الأمطار.. تحذير بريطاني ورسالة حازمة لإسرائيل

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وأكد ميليباند، في منشور عبر منصة "إكس"، أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام ما يجري في القطاع، مشدداً على مواصلة الجهود لإنهاء معاناة المدنيين.وأشار إلى أن تضغط على شركائها في مجموعة الدول الصناعية السبع لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وإحياء مسار السلام، بالتوازي مع توجيه رسائل واضحة إلى بأن ممارساتها في غزة "غير مقبولة إطلاقاً".ودعا إلى إزالة جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الغذائية والطبية، وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وفرق الإغاثة.وتأتي هذه التصريحات عقب موجة أمطار غزيرة شهدها قطاع غزة خلال الأيام الماضية، تسببت بفيضانات وصلت فيها المياه إلى ارتفاع متر ونصف المتر في بعض المناطق، وفق الدفاع المدني الفلسطيني.وبحسب شبكة " إن"، أدى انهيار جدار رملي على خيام للنازحين في دير البلح إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية مع حلول فصل الشتاء واستمرار أزمة المأوى.