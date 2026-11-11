رسالة إيرانية إلى روسيا وتهديد لأميركا.. ماذا أعلنت طهران؟

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أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ، اللواء محسن رضائي، أن طهران أبلغت موسكو بقرارها الإبقاء على المواد النووية المخصبة داخل أراضيها، واستخدامها لأغراض محلية، بينها تطوير السفن والغواصات النووية.وقال رضائي، في مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة "تسنيم"، الأربعاء، إن الرد الإيراني على أي هجوم محتمل لن يقتصر على استهداف القواعد الأميركية القريبة، بل سيشمل أيضاً قواعد بعيدة.واعتبر أن الحرب أثبتت، بحسب تعبيره، أن الاعتماد على لا يوفر الأمن، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقدا الغطاء السياسي اللازم لمواصلة العمليات العسكرية.وفي المقابل، شدد رضائي على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لضمان الأمن في منطقة غرب آسيا، بالتزامن مع مساعٍ تقودها قطر وباكستان للتوسط بين طهران وواشنطن ومنع تجدد المواجهة العسكرية.وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة الأركان العامة ، اللواء عبد اللهي، قدرة بلاده على مواصلة إنتاج الأسلحة وتطويرها حتى في ظل القصف المكثف، كاشفاً أن منشآت التصنيع العسكري الموجودة في أعماق الأرض والأنفاق تواصل عملها.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عبد اللهي قوله إن المواجهات العسكرية خلال العام والنصف الماضيين أظهرت، وفق تقييمه، محدودية فعالية منظومات الدفاع الغربية في التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.وشدد على أن الصناعات الصاروخية والمسيّرة بلغت مستوى من القدرة على الصمود يسمح باستمرار الإنتاج والتطوير والتحديث دون انقطاع، مهما كانت الظروف العسكرية.