تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رسالة إيرانية إلى روسيا وتهديد لأميركا.. ماذا أعلنت طهران؟

Lebanon 24
11-11-2026 | 09:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رسالة إيرانية إلى روسيا وتهديد لأميركا.. ماذا أعلنت طهران؟
رسالة إيرانية إلى روسيا وتهديد لأميركا.. ماذا أعلنت طهران؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللواء محسن رضائي، أن طهران أبلغت موسكو بقرارها الإبقاء على المواد النووية المخصبة داخل أراضيها، واستخدامها لأغراض محلية، بينها تطوير السفن والغواصات النووية.
Advertisement

وقال رضائي، في مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة "تسنيم"، الأربعاء، إن الرد الإيراني على أي هجوم محتمل لن يقتصر على استهداف القواعد الأميركية القريبة، بل سيشمل أيضاً قواعد بعيدة.

واعتبر أن الحرب أثبتت، بحسب تعبيره، أن الاعتماد على الولايات المتحدة لا يوفر الأمن، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقدا الغطاء السياسي اللازم لمواصلة العمليات العسكرية.

وفي المقابل، شدد رضائي على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لضمان الأمن في منطقة غرب آسيا، بالتزامن مع مساعٍ تقودها قطر وباكستان للتوسط بين طهران وواشنطن ومنع تجدد المواجهة العسكرية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية، اللواء عبد اللهي، قدرة بلاده على مواصلة إنتاج الأسلحة وتطويرها حتى في ظل القصف المكثف، كاشفاً أن منشآت التصنيع العسكري الموجودة في أعماق الأرض والأنفاق تواصل عملها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عبد اللهي قوله إن المواجهات العسكرية خلال العام والنصف الماضيين أظهرت، وفق تقييمه، محدودية فعالية منظومات الدفاع الغربية في التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

وشدد على أن الصناعات الصاروخية والمسيّرة بلغت مستوى من القدرة على الصمود يسمح باستمرار الإنتاج والتطوير والتحديث دون انقطاع، مهما كانت الظروف العسكرية.
 
مواضيع ذات صلة
روسيا وأميركا ستعلنان قريباً مبادرات مشتركة جديدة
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 19:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
طهران تعلن إعدام 3 متهمين بتنفيذ عمليات لمصلحة إسرائيل وأميركا
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 19:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: طهران تلقت رسالة من نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ولم ترد عليها
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 19:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رجل دين إيرانيّ يُهدّد المسؤولين في طهران: سنُطلق النار عليكم
lebanon 24
Lebanon24
11/11/2026 19:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:14 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:34 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-11
Lebanon24
11:55 | 2026-11-11
Lebanon24
11:40 | 2026-11-11
Lebanon24
11:32 | 2026-11-11
Lebanon24
11:00 | 2026-11-11
Lebanon24
10:53 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24