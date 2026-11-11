مصر تدرج 35 مؤسسة إسلامية في أوروبا على قوائم الإرهاب

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قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في خطوة شملت عدداً من المؤسسات والجمعيات والروابط الإسلامية العاملة في دول أوروبية.وبحسب وكالة أنباء الرسمية، صدر القرار عن الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة في بدر، ضمن القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة ، ونُشر في العدد الصادر الثلاثاء من جريدة الوقائع .وشملت قائمة الكيانات المدرجة "مجلس مسلمي " بمختلف فروعه، و"مؤسسة مسلمو "، و"الرابطة الإسلامية في "، و"رابطة مسلمي سويسرا"، و"التجمع الإسلامي الألماني"، إضافة إلى روابط إسلامية في السويد وإيطاليا.كما ضمت القائمة "المجلس للإفتاء والبحوث"، و"المجلس الأوروبي للأئمة"، و"المجلس الأوروبي للأسرة المسلمة"، و"المجلس الأوروبي للقرآن "، و"المجلس الأوروبي للمرأة المسلمة"، فضلاً عن "المنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب" و"المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية" بفروعه المختلفة.أما قائمة الأشخاص، فتضمنت 36 اسماً، من بينهم أنس التكريتي وإبراهيم الزيات وحمزة كركماز وحسين حلاوة ووسام البردويل.ويترتب على الإدراج، وفق التشريعات المصرية، حظر أنشطة الكيانات المشمولة بالقرار وتجميد أموالها وأصولها، إلى جانب منع تمويلها أو جمع التبرعات لمصلحتها.ويأتي القرار بعد أيام من نشر قرار إدراج جماعة "الإخوان المسلمين" نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر، تنفيذاً لأحكام قضائية نهائية.