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عربي-دولي

قاليباف لواشنطن: الكرة في ملعبكم وهرمز لن يعود كما كان

Lebanon 24
11-11-2026 | 11:55
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قاليباف لواشنطن: الكرة في ملعبكم وهرمز لن يعود كما كان
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أكد رئيس البرلمان الإيراني والمسؤول عن الوفد المفاوض، محمد باقر قاليباف، أن طهران قدّمت رداً "واضحاً وشفافاً" إلى الولايات المتحدة يتضمن مطالبها، مشيراً إلى أن واشنطن لم تقدّم حتى الآن رداً رسمياً ومحدداً على الرسالة الإيرانية.
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وقال قاليباف، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن "الكرة الآن في ملعب الأميركيين، وعليهم اتخاذ القرار والإعلان عنه"، مؤكداً أن أولوية بلاده هي السلام إذا وافقت واشنطن على شروطها، وأن إيران لا ترغب في استمرار الحرب.

وشدد على ضرورة تنفيذ الولايات المتحدة الشروط الإيرانية السبعة لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، مؤكداً أن المضيق "لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب"، وأن وضعه يشكّل جزءاً من التفاهمات المرتبطة بهذه الشروط.

وأوضح أن إنهاء الحرب مع إيران و"جبهة المقاومة" يشكّل أحد بنود مذكرة التفاهم وشرطاً من الشروط السبعة، محذراً من أن استمرار الحرب سيضر بأمن دول المنطقة واقتصاداتها.

وفي ما يتعلق بإمكان استئناف المواجهة العسكرية، قال قاليباف إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيواجه "هزيمة جديدة" إذا قرر شن حرب أخرى، مؤكداً أن إيران ستواجه الولايات المتحدة وإسرائيل معاً وسترد على أي هجوم تشنّه أي منهما.

واتهم واشنطن بفرض حصار على إيران يمنع وصول الغذاء ويعرقل التجارة والخدمات الصحية، معتبراً أن الأميركيين أخطأوا في حساباتهم عندما هاجموا بلاده، ولم يتمكنوا من تحقيق أي إنجاز.

وفي الملف التفاوضي، أكد قاليباف عدم حدوث أي تغيير في الفريق الإيراني، وأنه لا يزال المسؤول عن المفاوضات، مشيراً إلى إمكان التوصل إلى اتفاق مع واشنطن إذا التزمت بما جرى الاتفاق عليه وامتنعت عن أي سلوك يبدد الثقة.

واعتبر أن انعدام الثقة بالولايات المتحدة وسعيها إلى فرض مطالب مفرطة هما العقبتان الأساسيتان أمام التوصل إلى اتفاق، كاشفاً أن مسؤولين أميركيين زاروا موسكو وطلبوا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحدث مع إيران بهدف إجراء مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن.

وختم بالتأكيد أن بلاده مصممة على تجاوز حالة "اللاحرب واللاسلم"، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك لا يمر بالضرورة عبر المفاوضات، بل يمكن أن يستند إلى ردع مستدام.
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