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عربي-دولي

ضربة أوكرانية تستهدف أحد أهم موانئ النفط الروسية

Lebanon 24
11-11-2026 | 13:32
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ضربة أوكرانية تستهدف أحد أهم موانئ النفط الروسية
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استهدفت أوكرانيا أحد أبرز مراكز تصدير النفط الروسي في غرب البلاد، في هجوم جديد يطاول قطاع الطاقة الروسي، وسط استمرار المواجهات العسكرية بين موسكو وكييف.
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ويأتي الاستهداف في سياق الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بصادرات النفط الروسية، في محاولة للضغط على الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها موسكو.

وأعلن حاكم مقاطعة لينينغراد الروسية ألكسندر دروزدينكو أن طائرات مسيّرة استهدفت منطقة ميناء "أوست لوغا" المطل على بحر البلطيق، فجر الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع حريق، فيما باشرت فرق الطوارئ عمليات الإخماد.

وأشار إلى تسجيل توقف طارئ في محطة فرعية للكهرباء في المنطقة، بالتزامن مع الهجوم.

ويُعد ميناء "أوست لوغا" من أهم منافذ روسيا لتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية، إلى جانب الفحم والأسمدة والحبوب، كما يضم منشآت لمعالجة الطاقة.

وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية لرصد الحرائق مؤشرات حرارية جديدة في أنحاء منطقة الميناء، يُحتمل أن تدل على اندلاع حرائق متعددة، من دون اتضاح الحجم النهائي للأضرار أو تأثير الهجوم على حركة الصادرات.

ويأتي الهجوم بالتزامن مع استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية بوساطة أميركية في أبوظبي، وسط مساعٍ للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.
 
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