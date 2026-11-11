ضربة أوكرانية تستهدف أحد أهم موانئ النفط الروسية

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استهدفت أحد أبرز مراكز تصدير في غرب البلاد، في هجوم جديد يطاول قطاع الطاقة الروسي، وسط استمرار المواجهات العسكرية بين وكييف.ويأتي الاستهداف في سياق الهجمات على منشآت الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بصادرات الروسية، في محاولة للضغط على الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها موسكو.وأعلن حاكم مقاطعة لينينغراد الروسية ألكسندر دروزدينكو أن طائرات مسيّرة استهدفت منطقة ميناء "أوست لوغا" المطل على ، فجر الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع حريق، فيما باشرت فرق الطوارئ عمليات الإخماد.وأشار إلى تسجيل توقف طارئ في محطة فرعية للكهرباء في المنطقة، بالتزامن مع الهجوم.ويُعد ميناء "أوست لوغا" من أهم منافذ لتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية، إلى جانب الفحم والأسمدة والحبوب، كما يضم منشآت لمعالجة الطاقة.وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية لرصد الحرائق مؤشرات حرارية جديدة في أنحاء ، يُحتمل أن تدل على اندلاع حرائق متعددة، من دون اتضاح الحجم النهائي للأضرار أو تأثير الهجوم على حركة الصادرات.ويأتي الهجوم بالتزامن مع استمرار المحادثات الروسية الأوكرانية بوساطة أميركية في ، وسط مساعٍ للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب.