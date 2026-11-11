الحدود مع الأردن تقلق إسرائيل.. وزامير يدعو إلى تعزيز الجاهزية

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دعا إلى تعزيز الجاهزية العسكرية على الحدود مع ، في ظل الإجراءات التي تتخذها لتشديد الرقابة الأمنية وتعزيز انتشار قواتها على طول حدودها الشرقية.وتأتي هذه الدعوة وسط اهتمام متزايد من بالحدود ، التي شهدت خلال الفترة الماضية إجراءات لتعزيز الانتشار العسكري ومواجهة عمليات التهريب باستخدام الطائرات المسيّرة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق تنفيذ تدريبات عسكرية على الحدود الشرقية، شملت محاكاة هجمات مفاجئة وسيناريوهات أمنية معقدة، في إطار رفع مستوى استعداد القوات للتعامل مع التهديدات المحتملة.كما تعمل إسرائيل على تعزيز منظومتها الدفاعية على الحدود مع الأردن، بما يشمل إقامة عوائق حدودية وتطوير وسائل المراقبة، إلى جانب زيادة انتشار الوحدات العسكرية في المناطق الحدودية.وتأتي هذه التحركات في ظل إعادة تقييم إسرائيل لإجراءاتها الأمنية على مختلف الجبهات، مع التركيز على الاستعداد المسبق لأي تطورات محتملة.