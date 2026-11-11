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عربي-دولي

روسيا تعلن توقيف شخصين بتهمة التجسس لمصلحة بولندا في كالينينغراد

Lebanon 24
11-11-2026 | 14:44
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روسيا تعلن توقيف شخصين بتهمة التجسس لمصلحة بولندا في كالينينغراد
روسيا تعلن توقيف شخصين بتهمة التجسس لمصلحة بولندا في كالينينغراد photos 0
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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي)، الأربعاء، توقيف شخصين في مقاطعة كالينينغراد، بتهمة العمل لمصلحة الاستخبارات البولندية وجمع معلومات عن الجيش الروسي ومنشآته.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن الموقوفين يتبعان لجهاز الأمن الداخلي البولندي، وكانا يجمعان معلومات عن "الجنود والمنشآت التابعة لوزارة الدفاع الروسية"، من دون الكشف عن هويتيهما أو جنسيتهما. لكن محكمة كالينينغراد أفادت لاحقاً بأنهما يحملان الجنسية البولندية.

وأشار البيان إلى أن المحكمة قررت وضع الرجلين في الحبس الاحتياطي، كما وُجّهت تحذيرات رسمية إلى سبعة مواطنين بولنديين وثلاثة روس على خلفية تواصلهم مع أجهزة الاستخبارات البولندية، مع منع المواطنين البولنديين المعنيين من دخول روسيا لفترة طويلة.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين موسكو ووارسو على خلفية الحرب في أوكرانيا، ولا سيما مع الدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه بولندا لكييف.

وفي رد فعل على التوقيفات، حذّر المتحدث باسم الأجهزة الخاصة البولندية ياتسيك دوبرجينسكي، عبر منصة "إكس"، المواطنين البولنديين من تصديق الرواية الروسية أو الوقوع في فخ الدعاية، معتبراً أن ما جرى، بالتزامن مع يوم الاستقلال الوطني، يشكل "استفزازاً آخر ومحاولة لنشر معلومات مضللة".

وتعلن روسيا بين الحين والآخر توقيف أشخاص بتهم التجسس أو التعاون مع أوكرانيا وحلفائها، كما أوقفت عشرات الغربيين بتهم مختلفة، من بينها التجسس وانتقاد الجيش الروسي.

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