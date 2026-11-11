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عربي-دولي

وفاة مفاجئة للسفير الروسي في واشنطن.. ماذا قالت موسكو؟

Lebanon 24
11-11-2026 | 15:34
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وفاة مفاجئة للسفير الروسي في واشنطن.. ماذا قالت موسكو؟
وفاة مفاجئة للسفير الروسي في واشنطن.. ماذا قالت موسكو؟ photos 0
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، وفاة سفيرها لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارتشييف، عن عمر ناهز 66 عاماً، واصفة رحيله بـ"المفاجئ".
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ونعت الخارجية الروسية دارتشييف، مشيدة بمسيرته الدبلوماسية وخبرته الطويلة في العلاقات الروسية الأميركية، فيما أشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إلى أنه كان يعاني مرضاً مزمناً، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عيّن دارتشييف سفيراً لدى واشنطن في آذار 2025، عقب عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في مرحلة شهدت محاولات لإعادة فتح قنوات التواصل بين موسكو وواشنطن.

وشغل دارتشييف سابقاً منصب سفير روسيا لدى كندا، كما تولّى مسؤوليات بارزة في وزارة الخارجية الروسية، بينها إدارة الملفات المتعلقة بأميركا الشمالية، وشارك في محادثات روسية أميركية عُقدت في إسطنبول خلال شباط 2025.

وتأتي وفاته في ظل استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا، والتحديات التي تواجه العلاقات بين البلدين.

ويُذكر أن السفير الروسي السابق لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين توفي بصورة مفاجئة أيضاً في نيويورك عام 2017، عن عمر ناهز 64 عاماً.
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