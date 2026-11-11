وفاة مفاجئة للسفير الروسي في واشنطن.. ماذا قالت موسكو؟

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أعلنت الروسية، الأربعاء، وفاة سفيرها لدى ألكسندر دارتشييف، عن عمر ناهز 66 عاماً، واصفة رحيله بـ"المفاجئ".ونعت الخارجية الروسية دارتشييف، مشيدة بمسيرته الدبلوماسية وخبرته الطويلة في العلاقات الروسية الأميركية، فيما أشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إلى أنه كان يعاني مرضاً مزمناً، من دون تقديم تفاصيل إضافية.وكان قد عيّن دارتشييف سفيراً لدى في آذار 2025، عقب عودة الرئيس الأميركي إلى ، في مرحلة شهدت محاولات لإعادة فتح قنوات التواصل بين موسكو وواشنطن.وشغل دارتشييف سابقاً منصب سفير لدى كندا، كما تولّى مسؤوليات بارزة في وزارة الخارجية الروسية، بينها إدارة الملفات المتعلقة بأميركا الشمالية، وشارك في محادثات روسية أميركية عُقدت في إسطنبول خلال شباط 2025.وتأتي وفاته في ظل استمرار الاتصالات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن بشأن الحرب في ، والتحديات التي تواجه العلاقات بين البلدين.ويُذكر أن السفير الروسي السابق لدى فيتالي تشوركين توفي بصورة مفاجئة أيضاً في نيويورك عام 2017، عن عمر ناهز 64 عاماً.