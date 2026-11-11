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عربي-دولي

إيران تهدّد باستهداف قواعد أميركية خارج الشرق الأوسط

Lebanon 24
11-11-2026 | 15:40
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إيران تهدّد باستهداف قواعد أميركية خارج الشرق الأوسط
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هدّدت إيران، الأربعاء، باستهداف قواعد عسكرية أميركية خارج منطقة الشرق الأوسط، في حال استخدامها لشن هجمات ضد أراضيها، مؤكدة أن ردّها على أي ضربات جديدة لن يكون محصوراً بنطاق جغرافي محدد.
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وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، في مقابلة مع قناة "الميادين": "إذا أقلعت طائرات أميركية من قاعدة عسكرية أميركية، حتى وإن كانت تقع في دولة أوروبية أو في منطقة أخرى بعيدة، لقصف إيران، فإننا سنستهدف تلك القواعد أيضاً".

وتوعّد رضائي بتوسيع نطاق الرد الإيراني ليشمل "المنشآت العسكرية الأميركية البعيدة جغرافياً، بما في ذلك تلك التي لم نهاجمها بعد"، مضيفاً: "قد نقصف بعض الجزر التي يعتقدون أنها تقع خارج مدى صواريخنا".

وتأتي هذه التصريحات بعدما لوّحت واشنطن وإسرائيل، خلال الأسابيع الماضية، بإمكانية استئناف الضربات الواسعة ضد إيران، التي حذّرت بدورها من أن ردّها لن يخضع لأي "قيود جغرافية".

وفي المقابل، خفّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة تهديداته خلال الأيام الأخيرة، عقب خسارة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، التي عزا نتائجها جزئياً إلى الحرب، فيما أعلنت واشنطن، الثلاثاء، أنها لا ترى حاجة إلى تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران.
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