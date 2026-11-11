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عربي-دولي

زيلينسكي يتحدث عن "فرصة سانحة" لإنهاء الحرب مع روسيا قبل 2027

Lebanon 24
11-11-2026 | 15:47
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زيلينسكي يتحدث عن فرصة سانحة لإنهاء الحرب مع روسيا قبل 2027
زيلينسكي يتحدث عن فرصة سانحة لإنهاء الحرب مع روسيا قبل 2027 photos 0
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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاؤله بإمكانية تحقيق اختراق في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا قبل نهاية العام الجاري، في ظل استئناف المحادثات الثلاثية بين كييف وموسكو وواشنطن بوساطة أميركية.
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وقال زيلينسكي إنه يلمس تغيراً إيجابياً في المواقف الأميركية بشأن جهود التسوية، معرباً عن ارتياحه للرسائل التي تلقاها من مبعوثَي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وجاءت تصريحاته بالتزامن مع محادثات استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، تناولت الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وسبل خفض التصعيد، إلى جانب القضايا الإنسانية وتبادل الأسرى.

وكشف الرئيس الأوكراني أن المفاوضات بحثت إمكانية تنفيذ عملية واسعة لتبادل الأسرى، قد تشمل ما بين ألف و1500 أسير من كل طرف، مشيراً إلى استعداد مسؤولين أميركيين لزيارة روسيا لمتابعة هذا الملف.

وشدد زيلينسكي على أن إنهاء الحرب يجب أن يسبق أي نقاش أوسع بشأن إعادة صياغة المنظومة الأمنية الأوروبية، مؤكداً ضرورة حصول بلاده على ضمانات أمنية واضحة، ومشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات.

ورغم الأجواء الإيجابية، لا تزال الخلافات قائمة بين موسكو وكييف، خصوصاً بشأن الأراضي الأوكرانية والترتيبات الأمنية المستقبلية، فيما تؤكد واشنطن مواصلة جهودها لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ شباط 2022.
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