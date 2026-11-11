زيلينسكي يتحدث عن "فرصة سانحة" لإنهاء الحرب مع روسيا قبل 2027

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاؤله بإمكانية تحقيق اختراق في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع قبل نهاية العام الجاري، في ظل استئناف المحادثات الثلاثية بين وموسكو وواشنطن بوساطة أميركية.وقال زيلينسكي إنه يلمس تغيراً إيجابياً في المواقف الأميركية بشأن جهود التسوية، معرباً عن ارتياحه للرسائل التي تلقاها من مبعوثَي الرئيس الأميركي ، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وجاءت تصريحاته بالتزامن مع محادثات استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، تناولت الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وسبل خفض التصعيد، إلى جانب الإنسانية وتبادل الأسرى.وكشف الرئيس الأوكراني أن المفاوضات بحثت إمكانية تنفيذ عملية واسعة لتبادل الأسرى، قد تشمل ما بين ألف و1500 أسير من كل طرف، مشيراً إلى استعداد مسؤولين أميركيين لزيارة روسيا لمتابعة هذا الملف.وشدد زيلينسكي على أن إنهاء الحرب يجب أن يسبق أي نقاش أوسع بشأن إعادة صياغة المنظومة الأمنية الأوروبية، مؤكداً ضرورة حصول بلاده على ضمانات أمنية واضحة، ومشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات.ورغم الأجواء الإيجابية، لا تزال الخلافات قائمة بين وكييف، خصوصاً بشأن الأراضي والترتيبات الأمنية المستقبلية، فيما تؤكد مواصلة جهودها لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ شباط 2022.