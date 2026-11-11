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عربي-دولي

رغم تراجع التهديدات العسكرية.. واشنطن تؤكد استمرار الحصار البحري على إيران

Lebanon 24
11-11-2026 | 15:51
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رغم تراجع التهديدات العسكرية.. واشنطن تؤكد استمرار الحصار البحري على إيران
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أكد الجيش الأميركي مواصلة فرض الحصار البحري على إيران، في وقت تتجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الإبقاء على الضغوط الاقتصادية والعسكرية على طهران، من دون استئناف الضربات الواسعة في الوقت الراهن.
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ويأتي هذا الموقف بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية، قبل أيام، تعطيل سفينة تجارية ترفع علم سانت كيتس ونيفيس في خليج عُمان، إثر تجاهلها تحذيرات متكررة ومحاولتها مغادرة المنطقة بعد زيارة ميناء إيراني، في مخالفة للحصار الذي تفرضه واشنطن.

وكان ترامب قد أعلن أنه لا يرى حاجة إلى شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران حالياً، مع تأكيد استعداد القوات الأميركية للتحرك إذا استدعت التطورات ذلك.

وفي السياق، أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظراءه في مجموعة السبع أن واشنطن ستواصل فرض ضغوط اقتصادية شديدة على طهران، معتبراً أن الولايات المتحدة تمتلك خيارات أخرى غير العودة إلى الحرب الواسعة أو القبول بالمطالب الإيرانية.

ويأتي استمرار الحصار في ظل محاولات دبلوماسية لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسط خلافات بشأن شروط إنهاء المواجهة والترتيبات الأمنية في المنطقة.

ولا تزال حركة الملاحة في مضيق هرمز تواجه تحديات أمنية، رغم استمرار عمليات مرافقة السفن التجارية، في وقت يشكل فيه الحصار البحري إحدى أبرز أدوات الضغط الأميركي على إيران.
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