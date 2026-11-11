رغم تراجع التهديدات العسكرية.. واشنطن تؤكد استمرار الحصار البحري على إيران

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أكد الجيش الأميركي مواصلة فرض الحصار البحري على ، في وقت تتجه فيه إدارة الرئيس إلى الإبقاء على الضغوط الاقتصادية والعسكرية على ، من دون استئناف الضربات الواسعة في الوقت الراهن.ويأتي هذا الموقف بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية، قبل أيام، تعطيل سفينة تجارية ترفع علم سانت كيتس ونيفيس في خليج عُمان، إثر تجاهلها تحذيرات متكررة ومحاولتها مغادرة المنطقة بعد زيارة ميناء إيراني، في مخالفة للحصار الذي تفرضه .وكان قد أعلن أنه لا يرى حاجة إلى شن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران حالياً، مع تأكيد استعداد القوات الأميركية للتحرك إذا استدعت التطورات ذلك.وفي السياق، أبلغ الأميركي ماركو روبيو نظراءه في مجموعة السبع أن واشنطن ستواصل فرض ضغوط اقتصادية شديدة على طهران، معتبراً أن تمتلك خيارات أخرى غير العودة إلى الحرب الواسعة أو القبول بالمطالب .ويأتي استمرار الحصار في ظل محاولات دبلوماسية لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسط خلافات بشأن شروط إنهاء المواجهة والترتيبات الأمنية في المنطقة.ولا تزال حركة الملاحة في مضيق هرمز تواجه تحديات أمنية، رغم استمرار عمليات مرافقة السفن التجارية، في وقت يشكل فيه الحصار البحري إحدى أبرز أدوات الضغط الأميركي على إيران.