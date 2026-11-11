بزشكيان يطالب بتعويضات دولية عن الأضرار البيئية للضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران

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طالب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، بإنشاء آلية دولية لتعويض بلاده عن الأضرار البيئية التي قال إنها ناجمة عن الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية.
وخلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" في مدينة أنطاليا التركية، دعا بزشكيان إلى توثيق الأضرار البيئية الناتجة عن العمليات العسكرية وتقييم حجمها، متهماً واشنطن وتل أبيب بالتسبب في انبعاث كميات كبيرة من الملوثات والغازات الدفيئة.
وأشار إلى أن الضربات التي طالت منشآت وقود في حقل غاز جنوبي إيران تسببت، وفق تقديره، بانبعاث نحو 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو رقم لم يتسنّ التحقق منه بصورة مستقلة.
وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة ربط الالتزامات المناخية في أوقات السلم بالمسؤولية عن الأضرار خلال الحروب، علماً أن الاتفاقيات المناخية الحالية توفر تمويلاً للدول النامية لمساعدتها على التكيف مع تغير المناخ وتحمل تداعياته، لكنها لا تنص على آلية لتعويض الأضرار البيئية الناجمة عن الضربات العسكرية.