هل تختلف حسابات الجيش الإسرائيلي عن حسابات نتنياهو بشأن إيران؟

أفاد تقرير نشره موقع "The Times of Israel" بأن رئيس أركان الجيش إيال زامير جدّد تحذيراته من إقدام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تنفيذ تحرك عسكري ضد ، معتبراً أن مثل هذه الخطوة قد تكون غير مدروسة في المرحلة الراهنة.

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وبحسب التقرير، فإن زامير يرى أن الإقدام على هذه الخطوات في الوقت الراهن سيكون قراراً غير صائب، في ظل حالة عدم اليقين السياسي ، وتراجع رغبة البيت الأبيض في خوض حرب مع إيران، عقب خسارة الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

ونقلت القناة 12 عن مصادر عدة لم تسمّها، أن الخلاف بين نتنياهو وزامير، الذي ظهر إلى العلن قبل الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول، عاد إلى الواجهة مجدداً، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التحركات المطروحة.

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي على التقرير، فيما وصفه مكتب رئيس الوزراء بأنه " كاذبة ومتحيزة"، مضيفاً: "لا نعلّق على ما يُقال خلال المداولات الأمنية المغلقة".

وكانت القناة 12 قد أفادت سابقاً بأن مواجهة غير مسبوقة اندلعت بين نتنياهو وزامير، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية، على خلفية توجيهات أصدرها رئيس الوزراء لتنفيذ تحرك عسكري لم تُكشف طبيعته، وسط اعتقاد مسؤولين أمنيين بأنه قد يؤدي إلى تصعيد مع إيران.

وأشار التقرير آنذاك، استناداً إلى مصادر لم يسمّها، إلى أن زامير عارض تنفيذ العملية، وطالب بإجراء مزيد من المداولات، فضلاً عن الحصول على وثائق موقّعة من نتنياهو تثبت وجود تفويض قانوني لتنفيذها.

وفي اليوم التالي، أفادت القناتان 12 و13 بأن زامير كان المسؤول الأمني الإسرائيلي الوحيد الذي عارض تحركاً عسكرياً أراده نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، خشية أن يؤدي إلى مواجهة مع إيران ويؤثر على الانتخابات.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نتنياهو سعى على مدى أسابيع إلى ترتيب ضربة جوية جديدة ضد إيران، إلا أن زامير عرقل هذه الخطوة، معتبراً أنه لا توجد ضرورة ملحة لتنفيذ هجوم قبل الانتخابات الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن زامير أبدى قلقه من سعي نتنياهو إلى تنفيذ عملية منفصلة ضد إيران، من دون أن تصل إلى حد شن هجوم عسكري معلن، معتبراً أن مثل هذه الخطوة قد تشكل خطأ في الحسابات وتدفع طهران إلى مهاجمة .

كما أفادت تقارير لاحقة للقناة 12 بأن نتنياهو ورئيس جهاز الموساد رومان غوفمان سعيا إلى تنفيذ عملية غير محددة ضد إيران في الأيام التي سبقت الانتخابات، من دون الحصول على دعم مسؤولين كبار آخرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

ووفقاً لذلك التقرير، الذي لم يستند إلى مصادر معلنة ولم يتم تأكيده، أُحبطت الخطة بعدما تصرّف أحد العناصر الأمنية الإسرائيلية بتهور، ما أدى إلى تنبيه ، التي حالت دون تنفيذها.

في المقابل، قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء أوضح في حينه أن شن هجوم قبل الانتخابات الإسرائيلية لم يكن مطروحاً، فيما أكد نتنياهو نفسه أنه "لم يكن هناك أي خلاف" بينه وبين زامير.





"إعطاء السلام فرصة"

وفي تطور متصل، سُئل السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الثلاثاء، خلال مقابلة مع هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، عما إذا كان الخيار العسكري الأميركي ضد إيران لا يزال مطروحاً.

وأجاب هاكابي: "الرئيس يقول إنه مطروح، ولذلك عليّ أن أصدّقه في هذا الشأن"، مضيفاً أن ترامب يفضّل التوصل إلى حل دبلوماسي، وأن عدداً كبيراً من القادة في العالم العربي يحثّونه على "إعطاء السلام فرصة"، مستعيداً بذلك عبارة شهيرة للمغني جون لينون.

وعندما سُئل عن تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، أفاد بأن نتنياهو يتصل بترامب يومياً لتشجيعه على استئناف المواجهة مع إيران، قال هاكابي: "لا أعلم ما إذا كان ذلك صحيحاً، ولم أسمع بهذا الأمر".

وأشاد السفير بالتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب مع إيران في وقت سابق من العام الجاري، معتبراً أن مستوى التنسيق بين القوات في تلك العملية كان استثنائياً.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من إعلان ترامب أن احتمال إصدار أوامر بشن هجوم جديد على إيران "ضئيل للغاية"، في حال إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

كما قال ترامب، الاثنين، إن الحرب "انتهت فعلياً"، مضيفاً أن الولايات المتحدة تحافظ حالياً على الوضع القائم.

ومع ذلك، أشار الرئيس الأميركي إلى أن إيران لا تزال تشكل تهديداً، قائلاً إنها "لا تزال إلى حد ما المتنمر في ".

وأضاف أن تريد التوصل إلى حل طويل الأمد، وليس تسوية مؤقتة، مؤكداً أنه لن يُسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومكرراً أن الحرب تتجه إلى نهايتها سريعاً.