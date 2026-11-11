تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

للمرة الأولى.. روسيا تعلن اعتراض صواريخ أميركية بعيدة المدى استخدمتها أوكرانيا

Lebanon 24
11-11-2026 | 16:43
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
للمرة الأولى.. روسيا تعلن اعتراض صواريخ أميركية بعيدة المدى استخدمتها أوكرانيا
للمرة الأولى.. روسيا تعلن اعتراض صواريخ أميركية بعيدة المدى استخدمتها أوكرانيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في نشرتها الصادرة اليوم، للمرة الأولى اعتراض صواريخ "AGM-188A Rusty Dagger" المجنحة أميركية الصنع، التي طُوّرت ضمن برنامج "ERAM" المخصص لإنتاج ذخائر هجومية بعيدة المدى.

 
Advertisement

وأشارت قناة "فويِنّايا خرونيكا" الروسية عبر تطبيق "تلغرام" إلى أن الوزارة أدرجت هذه الصواريخ للمرة الأولى ضمن إحصاءاتها الرسمية لعمليات الاعتراض، بعدما كانت قد أعلنت سابقاً إسقاط أربعة صواريخ منها خلال يوم واحد.

وأوضحت القناة أن تقارير سابقة تحدثت عن احتمال استخدام أوكرانيا صواريخ "Rusty Dagger"، استناداً إلى العثور على مكونات صاروخية في مواقع سقوط ذخائر جرى اعتراضها، إلا أن الإعلان الروسي الأخير يمثل أول تأكيد رسمي لإدراجها ضمن الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات الجوية.

وطوّرت شركة "Zone 5 Technologies" الأميركية هذه الصواريخ، التي تجمع بين المدى الطويل والتكلفة المنخفضة نسبياً وإمكانية الإنتاج بكميات كبيرة، بهدف تنفيذ ضربات مكثفة من دون الاعتماد على صواريخ مجنحة مرتفعة الثمن.

وكانت المواصفات الأولية تشترط مدى لا يقل عن 460 كيلومتراً، قبل أن تعلن الشركة المطوّرة لاحقاً قدرة الصاروخ على إصابة أهداف تبعد أكثر من 900 كيلومتر.

 

ويعود برنامج "ERAM" إلى مبادرة أطلقتها القوات الجوية الأميركية في كانون الثاني 2024 لتطوير صواريخ جو-أرض مجنحة وموجهة، تتميز ببساطة تصميمها وانخفاض تكلفتها وقابليتها للإنتاج التسلسلي. وشمل البرنامج تطوير نوعين من الصواريخ، هما "Rusty Dagger" من إنتاج "Zone 5 Technologies"، و"RAACM" الذي تنتجه شركة "CoAspire".

 

وفي آب 2025، يُعتقد أن الولايات المتحدة وافقت على بيع أوكرانيا 3350 صاروخاً من هذا البرنامج، بقيمة إجمالية بلغت 825 مليون دولار، تشمل المعدات والخدمات المرافقة. وكان من المقرر أن تساهم الدنمارك وهولندا والنرويج في تمويل الصفقة، على أن تبدأ عمليات التسليم بكميات كبيرة في تشرين الأول 2026.

ورأت القناة الروسية أن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ قد يكون مرتبطاً بنقص الأسلحة الأخرى بعيدة المدى، ولا سيما صواريخ "ATACMS" أرض-أرض.

 
 
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بمزيد من صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 01:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تستعد لتزويد أوكرانيا بدفعة جديدة من صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 01:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: وافقت على تنفيذ عمليات "بعيدة المدى" ضد روسيا
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 01:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": المملكة المتحدة ترسل المزيد من صواريخ "ستورم شادو" بعيدة المدى إلى أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 01:23:41 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

القوات الجوية

وزارة الدفاع

يوم واحد

قناة ال

تلغرام

الطويل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:14 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:42 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:39 | 2026-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:02 | 2026-11-11
Lebanon24
16:00 | 2026-11-11
Lebanon24
16:00 | 2026-11-11
Lebanon24
15:56 | 2026-11-11
Lebanon24
15:51 | 2026-11-11
Lebanon24
15:47 | 2026-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24