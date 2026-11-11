للمرة الأولى.. روسيا تعلن اعتراض صواريخ أميركية بعيدة المدى استخدمتها أوكرانيا

أعلنت ، في نشرتها الصادرة اليوم، للمرة الأولى اعتراض صواريخ "AGM-188A Rusty Dagger" المجنحة أميركية الصنع، التي طُوّرت ضمن برنامج "ERAM" المخصص لإنتاج ذخائر هجومية بعيدة المدى.

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وأشارت قناة "فويِنّايا خرونيكا" الروسية عبر تطبيق " " إلى أن الوزارة أدرجت هذه الصواريخ للمرة الأولى ضمن إحصاءاتها الرسمية لعمليات الاعتراض، بعدما كانت قد أعلنت سابقاً إسقاط أربعة صواريخ منها خلال .

وأوضحت القناة أن تقارير سابقة تحدثت عن احتمال استخدام صواريخ "Rusty Dagger"، استناداً إلى العثور على مكونات صاروخية في مواقع سقوط ذخائر جرى اعتراضها، إلا أن الإعلان الروسي الأخير يمثل أول تأكيد رسمي لإدراجها ضمن الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات الجوية.

وطوّرت شركة "Zone 5 Technologies" الأميركية هذه الصواريخ، التي تجمع بين المدى والتكلفة المنخفضة نسبياً وإمكانية الإنتاج بكميات كبيرة، بهدف تنفيذ ضربات مكثفة من دون الاعتماد على صواريخ مجنحة مرتفعة الثمن.

وكانت المواصفات الأولية تشترط مدى لا يقل عن 460 كيلومتراً، قبل أن تعلن الشركة المطوّرة لاحقاً قدرة الصاروخ على إصابة أهداف تبعد أكثر من 900 كيلومتر.

ويعود برنامج "ERAM" إلى مبادرة أطلقتها الأميركية في كانون الثاني 2024 لتطوير صواريخ جو-أرض مجنحة وموجهة، تتميز ببساطة تصميمها وانخفاض تكلفتها وقابليتها للإنتاج التسلسلي. وشمل البرنامج تطوير نوعين من الصواريخ، هما "Rusty Dagger" من إنتاج "Zone 5 Technologies"، و"RAACM" الذي تنتجه شركة "CoAspire".

وفي آب 2025، يُعتقد أن الولايات المتحدة وافقت على بيع أوكرانيا 3350 صاروخاً من هذا البرنامج، بقيمة إجمالية بلغت 825 مليون دولار، تشمل المعدات والخدمات المرافقة. وكان من المقرر أن تساهم الدنمارك وهولندا والنرويج في تمويل الصفقة، على أن تبدأ عمليات التسليم بكميات كبيرة في تشرين الأول 2026.

ورأت القناة الروسية أن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ قد يكون مرتبطاً بنقص الأسلحة الأخرى بعيدة المدى، ولا سيما صواريخ "ATACMS" أرض-أرض.