تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

انهيار مبنى في نيويورك.. سقوط قتيل وعدد من الجرحى

Lebanon 24
11-11-2026 | 23:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
انهيار مبنى في نيويورك.. سقوط قتيل وعدد من الجرحى
انهيار مبنى في نيويورك.. سقوط قتيل وعدد من الجرحى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قُتل شخص وأصيب 10 آخرون، الأربعاء، جراء انهيار مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال شخصين على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

وأفاد جهاز الإطفاء في مدينة نيويورك بأنه تلقى بلاغاً عن الانهيار الكامل للمبنى، الذي يضم أربع وحدات سكنية ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1930، بعد الساعة الرابعة من عصر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وشاركت أعداد كبيرة من رجال الإطفاء، إلى جانب كلب مخصص لعمليات البحث، في تمشيط الركام وإزالة الأنقاض، فيما أظهرت لقطات جوية بثتها محطة "WABC" التلفزيونية بقايا موقد ومرحاض وباب سقطت داخل حفرة في موقع بناء مجاور للمبنى.

وبعد نحو ساعتين ونصف الساعة على الانهيار، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال شخص من تحت الركام وهو على قيد الحياة، قبل نقله على نقالة إلى سيارة إسعاف. وأظهرت لقطات المحطة لاحقاً إنقاذ شخص آخر حياً من الموقع.

ونقلت "WABC" عن رجل قال إنه يعتقد أن زوجته الحامل في شهرها السادس هي إحدى الناجيات، تعبيره عن فرحته قائلاً: "أنا سعيد جداً، أنا سعيد جداً".

وكان جهاز الإطفاء قد أعلن، قبل إنقاذ الشخصين، أن أربعة مصابين في حالة حرجة، فيما تعرض ستة آخرون لإصابات طفيفة. وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن عمال بناء كانوا من بين المصابين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
انهيار مبنى في حي بروكلين بمدينة نيويورك وعمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة (الشرق)
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية كييف: قتيلان وجريحان في قصف روسي استهدف مبنى في حي سولوميان
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: حادث سير مروّع على طريق عام الكورة يؤدي إلى سقوط قتيلة وجريح
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيد وعدد من الجرحى في قصف بالطائرات والدبابات على غزة
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24

مدينة نيويورك

منطقة بروكلين

نيويورك

بروكلين

شخص آخر

رابعة

بيرة

بروك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:06 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:40 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-11-12
Lebanon24
06:06 | 2026-11-12
Lebanon24
05:40 | 2026-11-12
Lebanon24
05:33 | 2026-11-12
Lebanon24
05:30 | 2026-11-12
Lebanon24
05:30 | 2026-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24