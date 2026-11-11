انهيار مبنى في نيويورك.. سقوط قتيل وعدد من الجرحى

قُتل شخص وأصيب 10 آخرون، الأربعاء، جراء انهيار مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق في بمدينة ، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال شخصين على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

وأفاد جهاز الإطفاء في بأنه تلقى بلاغاً عن الانهيار الكامل للمبنى، الذي يضم أربع وحدات سكنية ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1930، بعد الساعة الرابعة من عصر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وشاركت أعداد كبيرة من رجال الإطفاء، إلى جانب كلب مخصص لعمليات البحث، في تمشيط الركام وإزالة الأنقاض، فيما أظهرت لقطات جوية بثتها محطة "WABC" التلفزيونية بقايا موقد ومرحاض وباب سقطت داخل حفرة في موقع بناء مجاور للمبنى.

وبعد نحو ساعتين ونصف الساعة على الانهيار، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال شخص من تحت الركام وهو على قيد الحياة، قبل نقله على نقالة إلى سيارة إسعاف. وأظهرت لقطات المحطة لاحقاً إنقاذ حياً من الموقع.

ونقلت "WABC" عن رجل قال إنه يعتقد أن زوجته الحامل في شهرها السادس هي إحدى الناجيات، تعبيره عن فرحته قائلاً: "أنا سعيد جداً، أنا سعيد جداً".

وكان جهاز الإطفاء قد أعلن، قبل إنقاذ الشخصين، أن أربعة مصابين في حالة حرجة، فيما تعرض ستة آخرون لإصابات طفيفة. وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن عمال بناء كانوا من بين المصابين.