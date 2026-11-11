آيزنكوت يدعو نتنياهو إلى تغليب ضبط النفس وحس المسؤولية في اتخاذ القرارات الأمنية

Advertisement

طلب رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت، أمس الأربعاء، من رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو تغليب ضبط النفس وحس المسؤولية في اتخاذ القرارات الأمنية"، في إشارة إلى تهديدات الأخير بشأن .وخلال الأسابيع الماضية، لوح نتنياهو بضربات جديدة ضد إيران.وبعد إخفاقه في الحصول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 تشرين الأول، على غالبية تؤهله للاستمرار في منصبه، أبدى معارضوه خشيتهم من أن يعمد لإشعال النزاع مجددا لعرقلة المباحثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة.وكان آيزنكوت، وهو رئيس سابق للأركان، حذر الجيش من أن نتنياهو لا يملك تفويضا لشن حرب جديدة، مشددا على وجوب ألا ينفذ الجيش هجمات تلبية لـ"احتياجات سياسية" لخصمه.ومن دون أن يذكر إيران، قال آيزنكوت في رسالة نشرت على "إكس"، الأربعاء، إن "استخدام في غياب تهديد مباشر وفوري قد تكون له عواقب وخيمة على ، وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".وأتى ذلك غداة تكرار نتنياهو الحديث خلال افتتاح أعمال الكنيست الجديد عن "تهديد وجودي" تمثله إيران.وفي رد ضمني على ما قاله نتنياهو، طلب آيزنكوت في الرسالة من خصمه "إظهار الحس بالمسؤولية الوطنية".وأضاف: "أظهر ضبط النفس والحذر في مواجهة المبادرات الخطيرة التي يمكن أن تنتظر حتى يتم تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست".وردا على ذلك، رفض نتنياهو تحذير آيزنكوت، متهما إياه بـ"تسييس قضايا الأمن القومي لإسرائيل".وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في بيان أصدره مكتبه، إن "كل القرارات التي اتخذتها الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو كانت لأسباب أمنية بحتة وبالتنسيق الكامل مع ".وسيبقى نتنياهو في موقع تصريف أعمال لحين تأليف حكومة جديدة، لكن ذلك يجيز له إصدار أوامر ببدء عمل عسكري.