من البيت الأبيض إلى بكين... محطات علاقة ترامب برئيس "إنفيديا" تحت المجهر

عادت العلاقة الوثيقة بين الرئيس الأميركي والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن هوانغ إلى دائرة الاهتمام، بعد علاقة عاطفية جمعت الأخير بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، في قضية دفعت الشركة إلى فتح تحقيق، وأثارت تساؤلات بشأن صلات هوانغ بالإدارة الأميركية.

وفي تقرير نشرته وكالة "رويترز"، استعرضت محطات العلاقة بين الرجلين منذ عودة إلى في كانون الثاني 2025، في وقت كان هوانغ يدعم أجندة الإدارة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويسعى إلى تخفيف القيود المفروضة على وصول الصين إلى رقائق الشركة المتقدمة.

لقاءات متكررة وتعاون في ملف الرقائق

بدأت اللقاءات المعروفة بين الطرفين في كانون الثاني 2025، عندما اجتمع ترامب بهوانغ خلال الشهر الأول من عودته إلى الرئاسة، واصفاً اللقاء بأنه كان جيداً.

وفي تموز من العام نفسه، التقى هوانغ ترامب في البيت الأبيض قبل زيارته الصين، ثم أشاد به الرئيس الأميركي خلال قمة للذكاء الاصطناعي. وتجدد اللقاء في آب، بالتزامن مع محادثات بين الإدارة الأميركية و"إنفيديا" بشأن السماح ببيع رقائق متقدمة للصين.

وفي أيلول 2025، رافق هوانغ ترامب خلال زيارة رسمية إلى بريطانيا، قبل أن يشارك في تشرين الثاني في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي في ، الذي تزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأميركية.

أما في كانون الأول، فالتقى هوانغ ترامب مجدداً، فيما كان الرئيس الأميركي يؤكد أن رئيس "إنفيديا" يعرف موقفه من القيود المفروضة على تصدير الرقائق. وكان هوانغ قد التقى أيضاً مشرّعين أميركيين، محذراً من أن القواعد التنظيمية المختلفة بين الولايات قد تبطئ تطور الذكاء الاصطناعي.

من تصدير الرقائق إلى مجلس استشاري

وفي كانون الثاني 2026، بدأت إدارة ترامب السماح بتصدير بعض رقائق "H200" المتقدمة إلى الصين، على أساس كل حالة على حدة، من دون رفع القيود المفروضة على الجهات المدرجة على قوائم الحظر التجاري الأميركية.

وفي آذار، أعلن البيت الأبيض اختيار هوانغ عضواً في مجلس الرئيس للاستشارات العلمية والتكنولوجية، المؤلف من 13 عضواً، للمساهمة في تقديم المشورة بشأن سياسات الذكاء الاصطناعي وملفات أخرى.

وفي أيار، انضم هوانغ إلى وفد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا رافق ترامب خلال زيارته الصين للقاء الرئيس شي جين بينغ. وكان ترامب قد طلب انضمامه إلى الرحلة في اللحظة الأخيرة، وشوهد هوانغ وهو يصعد إلى الطائرة الرئاسية خلال توقفها للتزود بالوقود في ألاسكا.

وفي أيلول، شارك هوانغ في اجتماع بالبيت الأبيض مع عدد من مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي، بعد توقيع اتفاق طوعي لسلامة الذكاء الاصطناعي ودعم التوسع في مراكز البيانات. كما حضر مأدبة العشاء الرسمية التي أقامها ترامب للرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن.

وفي الفترة نفسها، تلقى هوانغ اتصالاً هاتفياً من ترامب خلال قمة في لوس أنجلوس، ووضع الرئيس على مكبر الصوت أمام الحاضرين. وخلال الاتصال الذي استمر نحو خمس دقائق، وصف ترامب المخاوف المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي بأنها "خدعة".

وفي تشرين الأول، منح ترامب هوانغ الميدالية الوطنية للعلوم، وهي أعلى تكريم أميركي للعلماء والمهندسين. وفي اليوم نفسه، كشف الرئيس أنه اشترى أسهماً في "إنفيديا" بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وباع أسهماً تصل قيمتها إلى مليون دولار خلال صيف 2026.

كما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" في منتصف تشرين الأول بأن "إنفيديا" تعهدت بتقديم 25 مليون دولار لمشروع قاعة الاحتفالات الذي يخطط ترامب لإنشائه في البيت الأبيض.

تحقيقات وشبهات استخباراتية

وفي تشرين الثاني، عادت العلاقة بين الرجلين إلى الواجهة بعد تقارير عن علاقة عاطفية بين هوانغ وأليس هوانغ، وهي مسؤولة سابقة في شركة "ميغاسبييد" السنغافورية، لا تربطها به صلة قرابة، وتقول السلطات الأميركية إنها خلصت إلى أنها كانت تعمل لمصلحة الاستخبارات الصينية.

وأعلنت "إنفيديا" فتح تحقيق بشأن احتمال استهداف رئيسها التنفيذي من جانب جهة استخباراتية أجنبية، فيما قال ترامب إنه تحدث إلى هوانغ في 9 تشرين الثاني، وإن الأخير أكد له أنه لم يكن يعلم أن المرأة كانت جاسوسة.

ونقلت "رويترز" عن ترامب قوله: "سألته: هل كانت لديك أي فكرة أنها جاسوسة؟ فقال: لم تكن لدي أي فكرة، وأنا أصدقه حقاً"، مضيفاً أنه يعلم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في القضية، وأنه يعتقد أن هوانغ سيكون بخير.

وتأتي هذه التطورات في وقت دعا فيه مشرّعون من الحزبين والديمقراطي إلى وقف تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، بينما دافع هوانغ والبيت الأبيض عن استمرار بعض المبيعات، معتبرين أن ذلك يبقي الشركات الصينية معتمدة على التكنولوجيا الأميركية.