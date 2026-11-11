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عربي-دولي

رئيس كوريا الجنوبية يزور الفلبين والصين للمشاركة في قمتي آسيان وأبيك

Lebanon 24
11-11-2026 | 23:18
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رئيس كوريا الجنوبية يزور الفلبين والصين للمشاركة في قمتي آسيان وأبيك
رئيس كوريا الجنوبية يزور الفلبين والصين للمشاركة في قمتي آسيان وأبيك photos 0
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قال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية وي سونج لاك، إن الرئيس لي جاي ميونج سيزور الفلبين والصين خلال الفترة بين 16 و19 تشرين الثاني، للمشاركة في قمة كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في مانيلا، وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في شنتشن.
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وفي الفلبين، سيشارك لي أيضاً في قمة ميكونج وكوريا الجنوبية، في 16 تشرين الثاني، لإجراء محادثات مع 5 دول من منطقة ميكونج، من بينها فيتنام وميانمار.

كما سيشارك، في اليوم التالي، في قمة "آسيان زائد 3".

ومن المقرر أن يتوجه لي بعد ذلك إلى مدينة شنتشن الصينية لحضور قمة "أبيك"، حيث سيشارك في مأدبة عشاء يستضيفها الرئيس الصيني شي جين بينج والسيدة الأولى.

وقال وي إن لي سيوجه خلال القمة رسالة بشأن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ويدعو دول المنطقة إلى دعم جهود سول لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن يسعى الرئيس الكوري الجنوبي خلال الجولة إلى تعزيز العلاقات مع دول "آسيان"، ودفع تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين سول والتكتل.
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