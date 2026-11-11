ترامب يدافع عن الحرب ضد إيران خلال مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى

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دافع الرئيس الأميركي ، عن الحرب ضد رغم تزايد الشعبية لها، وذلك خلال مراسم إحياء ذكرى المحاربين القدامى التي شهدت توبيخ حرس الجيش لوزير الدفاع بيت هيغسيث، لعدم إظهار الاحترام الواجب قرب ضريح الجندي المجهول.وقال ، في كلمة ألقاها في مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب ، إن "شجاعة ومهارة محاربينا الرائعين كانتا استثنائيتين بكل المقاييس".وأضاف أنه "عندما تنتهي هذه الحرب، وهو ما سيحدث قريبا، سيصبح العالم بأسره مكانا أكثر أمانا وأفضل حالا، وأكثر سلاما وخاليا من الأخطار التي اضطررنا إلى معاناتها".وأشار ترامب، في تصريحاته، إلى أن "هذه الحرب لم تبدأها واشنطن بل ، التي قال إنها «تشن حربا على أميركا منذ العام 1979". وشدد على أن "القوات الأميركية تعمل على منع إيران من امتلاك القدرة على صنع سلاح نووي".وخلال كلمته أمام حشد من الجنود والمحاربين القدامى وكبار مسؤولي إدارته، خصّ ، بالذكر بيت هيغسيث، الذي كان حاضرا، مشيدا بـ«عمله الرائع».