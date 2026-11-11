من سوريا إلى إيران والعراق... قمة المناخ منصة للقاءات السياسية

تحولت قمة للمناخ "كوب 31"، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، إلى مساحة للقاءات السياسية والدبلوماسية بين قادة دول، في وقت تتراجع فيه قضايا المناخ أمام ملفات الحروب والتوترات الدولية، من المواجهة الأميركية إلى الحرب في أوكرانيا والنزاعات في .

وفي تحليل نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، رأى أن القمة باتت تؤدي دوراً يتجاوز جدول أعمالها البيئي، لتصبح مناسبة لعقد اجتماعات ثنائية وتعزيز العلاقات الإقليمية ومناقشة ملفات سياسية لا ترتبط مباشرة بالتغير المناخي.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، كان من المتوقع أن يشارك في القمة 102 من القادة يمثلون 95 دولة وسبع منظمات دولية، بينهم 37 رئيس دولة و35 رئيس حكومة وثمانية نواب رؤساء، فيما يُنتظر أن تشمل المشاركة الأوسع ممثلين عن 196 دولة والاتحاد .

وتمنح هذه المشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرصة لاستضافة قادة من مختلف أنحاء العالم وإبراز دور بلاده الدبلوماسي. وقد أظهرت صور القمة أردوغان خلال التقاط صورة جماعية مع عدد من القادة، قبل أن يتبادل الحديث مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

والعراق وإيران في المشهد

واستعرض التقرير المشاركة ، إذ حضر الرئيس السوري أحمد الشرع القمة برفقة زوجته لطيفة الدروبي، والتقيا أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي، في لقاء وصفته التغطية السورية بأنه حمل أبعاداً إنسانية واجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن مشاركة دمشق تتيح لها إظهار عودتها إلى النشاط الدبلوماسي الإقليمي والدولي، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتوسيع علاقاتها مع الدول الأخرى.

كذلك استغل العراق القمة لعقد لقاءات دبلوماسية، إذ اجتمع الرئيس العراقي مع أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، على هامش المؤتمر، وفق وكالة الأنباء العراقية.

أما ، فاستخدمت المنصة لطرح ملف الأضرار البيئية التي تقول إنها نتجت من الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية. وطالب الرئيس مسعود بزشكيان بتعويضات عن تلك الأضرار، داعياً المجتمع الدولي إلى توثيقها وتقييمها ووضع آليات للتعويض عنها.

ونقل التقرير عن بزشكيان قوله إن بلاده تتوقع إقامة رابط واضح بين الالتزامات المناخية في أوقات السلم والمسؤولية عن الأضرار البيئية خلال الحروب.

تحذيرات أممية وغياب قادة بارزين

في المقابل، انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تراجع الاهتمام بقضايا المناخ في الاجتماعات الدولية الكبرى، مشيراً إلى أن التغير المناخي اختفى من خطابات ووثائق قادة العالم خلال اجتماعات مجموعة السبع ومجموعة العشرين.

كما حذر للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تسارع أزمة المناخ، قائلاً إن "الحقيقة القاسية هي أن أزمة المناخ تسبقنا". وانتقد نفوذ شركات الوقود الأحفوري، داعياً إلى تحرك دولي أقوى.

ولفت التقرير إلى غياب عدد من القادة البارزين عن القمة، بينهم الرئيس الأميركي ، والرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يمثله نائبه هان تشنغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. كما غاب قادة أوروبيون، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

ونقلت وكالة فرانس برس عن خبيرة الدبلوماسية المناخية في منظمة "E3G" كوزيما كاسيل أسفها لغياب عدد من القادة الأوروبيين، معتبرة أن حضور أوروبا بقوة في القمة ضروري.

من جهته، أقر المفوض الأوروبي للمناخ فوبكه هوكسترا بأن التوقعات بشأن نتائج المؤتمر ليست مرتفعة بالضرورة، فيما دعا أردوغان إلى انتقال عادل للطاقة يأخذ في الاعتبار اختلاف احتياجات التنمية وأمن الطاقة بين الدول.

ويرى فرانتزمان أن تركيا تحاول تقديم نفسها جسراً بين الدول المتقدمة والنامية، مستفيدة من حضور قادة ينتمون إلى أطراف متباينة في المشهد الدولي. وبالنسبة إلى سوريا والعراق وإيران، تتيح القمة فرصة لتعزيز الاتصالات وطرح الخلافات السياسية، فيما تمنح أنقرة منصة لإبراز قدرتها على جمع قادة من محاور مختلفة.

ويخلص التحليل إلى أن المحادثات الدبلوماسية التي تجري على هامش "كوب 31" قد تترك أثراً أكبر من الالتزامات المناخية التي ستصدر عن قاعات المؤتمر.