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عربي-دولي

"لا يمكن وقف التاريخ".. شي جين بينغ: إعادة توحيد تايوان مع الصين حتمية

Lebanon 24
11-11-2026 | 23:40
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لا يمكن وقف التاريخ.. شي جين بينغ: إعادة توحيد تايوان مع الصين حتمية
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جدّد الرئيس الصيني شي جين بينغ تأكيده أن إعادة توحيد تايوان مع الصين ستتحقق، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مهمة تاريخية لا يمكن التراجع عنها، ومشدداً في الوقت نفسه على أن بكين تسعى إلى تحقيقها بالوسائل السلمية.

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وقال شي، الخميس، خلال كلمة ألقاها في قاعة الشعب الكبرى في بكين، إن "مدّ التاريخ لا يمكن وقفه"، مضيفاً أن "إعادة التوحيد الكامل للوطن الأم يجب أن تتحقق، وستتحقق بالتأكيد".


وأوضح شي أن حل قضية تايوان يشكل "مهمة تاريخية راسخة" للحزب الشيوعي الصيني، وذلك خلال مناسبة إحياء الذكرى الـ160 لميلاد الزعيم الثوري الصيني صن يات-سن.


وأكد الرئيس الصيني أن بلاده تتمسك بـ"إعادة التوحيد السلمي" وسياسة "دولة واحدة ونظامان"، مشيراً إلى استعدادها للحوار مع تايوان على أساس مبدأ "الصين الواحدة"، الذي تعتبر بكين بموجبه أن جانبي مضيق تايوان يشكلان دولة واحدة.


ودعا شي جميع الصينيين، بمن فيهم سكان تايوان، إلى توحيد الجهود لمعارضة ما وصفه بالقوى الانفصالية الساعية إلى استقلال الجزيرة، والعمل من أجل تطوير العلاقات عبر مضيق تايوان بصورة سلمية.


وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، رغم رفض السلطات في تايبيه هذا الموقف بشكل قاطع. وكانت بكين قد طرحت مراراً نموذج "دولة واحدة ونظامان" لمنح الجزيرة حكماً ذاتياً، إلا أن هذا المقترح لا يحظى بدعم أي من الأحزاب السياسية التايوانية الرئيسية.


ولم تصدر حكومة تايوان تعليقاً فورياً على تصريحات شي، فيما تواصل القوات العسكرية الصينية نشاطها بصورة يومية في محيط الجزيرة.


خلاف على إرث صن يات-سن

وجاءت تصريحات شي خلال إحياء الذكرى الـ160 لميلاد صن يات-سن، الذي ساهم في قيادة ثورة عام 1911 التي أنهت قروناً من الحكم الإمبراطوري في الصين.


وتصف بكين صن بأنه بطل وطني عظيم ووطني صيني، فضلاً عن اعتباره ممهداً للثورة الشيوعية عام 1949، التي دفعت الحكومة المهزومة لجمهورية الصين إلى الانتقال إلى تايوان، حيث لا تزال قائمة حتى اليوم.


في المقابل، تعتبر تايوان صن يات-سن رسمياً "أب الأمة"، وتعلّق صورته في مكتب الرئاسة، رغم أن فلسفته السياسية المعروفة باسم "مبادئ الشعب الثلاثة" لم تعد مادة إلزامية في المناهج المدرسية.

وكانت تايوان قد دعت مواطنيها الشهر الماضي إلى تجنب الفعاليات التي تنظمها الصين لإحياء هذه الذكرى، معتبرة أن بكين تقدم قراءة مشوهة لإرث صن يات-سن.

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