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عربي-دولي

بعد شهر من الغياب... الكابينيت الإسرائيلي يجتمع الأحد وسط استعدادات ضد إيران

Lebanon 24
11-11-2026 | 23:44
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بعد شهر من الغياب... الكابينيت الإسرائيلي يجتمع الأحد وسط استعدادات ضد إيران
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أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأنه من المتوقع أن يعقد المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي اجتماعا الأحد المقبل، لأول مرة منذ 5 تشرين الأول، وسط استعدادت بشأن إيران.
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وأفاد التقرير بأن المجلس وجه الجيش الإسرائيلي خلال الشهر الماضي إلى رفع مستوى الاستعداد لاحتمال شن هجوم على إيران، رغم عدم انعقاده خلال تلك الفترة. وقالت مصادر أمنية إن الاستعدادات لاستئناف العمليات في إيران ما زالت مستمرة، وفقا لقرارات القيادة السياسية.

ويأتي ذلك بعد مطالبة رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالامتناع عن أي عمليات عسكرية غير ضرورية قبل تشكيل الحكومة المقبلة، محذرا من أن استخدام القوات دون تهديد مباشر وعاجل قد يضر بالديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

في المقابل، اتهم نتنياهو آيزنكوت بما وصفه بمناقشة قضايا أمنية حساسة علنا، مؤكدا أن قرارات الحكومة اتخذت لأسباب أمنية وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية.

وجاءت هذه التطورات بعد تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه لا حاجة للعودة إلى مهاجمة إيران، فيما أشارت المصادر إلى أن المكاسب التي تحققت في إيران قد تتلاشى مع مرور الوقت في غياب نشاط عسكري أو توقيع اتفاق.
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