واشنطن تطلب من موسكو مقترحاً لاتفاق أمني مع أوروبا

Advertisement

طلبت الولايات المتحدة من تقديم مقترح لاتفاق أمني مستقبلي مع ، يتضمن خطوات لخفض التوتر وطمأنة الدول الأوروبية، في إطار مساعٍ أميركية للتوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب في . بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين.وقال المصدران إن تبدو أكثر استعداداً للنظر في صيغة تستوعب بعض مطالب موسكو التي رفضتها سابقاً، ضمن تسوية أوسع للحرب في أوكرانيا، مشيرين إلى أن روسيا تسعى منذ سنوات إلى اتفاق أمني يحد من توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ويقلص وجوده العسكري في أوروبا الشرقية.ومن المتوقع أن يلتقي مبعوثا الرئيس الأميركي ترمب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بالرئيس الروسي في موسكو، اليوم الخميس، لتجديد الطلب، والسعي إلى إقناعه بالسماح لممثلين أوروبيين بالمشاركة في الجولة المقبلة من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.كما يتوجه المبعوثان من موسكو إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس.وجاء التحرك الأميركي عقب محادثات استضافتها أبوظبي، وشكلت أول لقاء بين مسؤولين روس وأوكرانيين ووسطاء أميركيين منذ فبراير، حين توقفت المفاوضات بسبب الحرب مع .وبحسب "أكسيوس"، شكلت فكرة التوصل إلى اتفاق بشأن هيكل أمني جديد بين روسيا وأوروبا، ضمن تسوية للحرب في أوكرانيا، محوراً رئيسياً في محادثات أبوظبي.ونقل الموقع عن أحد المصدرين أن كوشنر وويتكوف طلبا من الجانب الروسي إعداد مقترح يحدد مخاوف موسكو ومطالبها الأمنية، إلى جانب الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لخفض التصعيد وطمأنة الدول الأوروبية إلى أنها لن تتعرض لهجوم روسي مستقبلاً.وأكد المبعوثان أن مناقشة الأمنية الأوروبية بجدية تتطلب موافقة روسيا على إشراك ممثلين أوروبيين في الجولات المقبلة من محادثات السلام.وقال كوشنر للصحافيين عقب المحادثات: "قلنا للروس إن لديهم تطلعات ومخاوف، لكن عليهم أيضاً تقديم مقترحات مختلفة لخفض التصعيد، إذا أرادوا أن تتلقى أوروبا مقترحاتهم بصورة إيجابية".