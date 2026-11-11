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عربي-دولي

نتنياهو: سنتخلص "تدريجياً" من المساعدات الأميركية

Lebanon 24
11-11-2026 | 23:56
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نتنياهو: سنتخلص تدريجياً من المساعدات الأميركية
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أعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعتزم التخلص تدريجياً من اعتمادها على المساعدات العسكرية الأميركية، في خطوة وصفها بأنها انتقال من مرحلة تلقي المساعدات إلى إقامة شراكة مع الولايات المتحدة.
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ويأتي ذلك في ثاني بيان يصدره المكتب بشأن الملف منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ستنتهي بحلول نهاية العام الجاري، وفقاً لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال المكتب إن نتنياهو تعهد منذ عام 1996، عندما بلغت المساعدات الاقتصادية الأميركية لإسرائيل 1.2 مليار دولار، بالعمل على إنهائها تدريجياً، مضيفاً أنه أوفى بهذا التعهد.

وأضاف المكتب أن نتنياهو يرى، بعد مرور 30 عاماً، أن الاقتصاد الإسرائيلي أصبح قوياً بما يكفي للتخلص تدريجياً من المساعدات العسكرية الأميركية أيضاً.

وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تتخذان خطوة مهمة نحو الانتقال من تقديم المساعدات إلى إقامة شراكة، في ظل ما وصفه بقوة التحالف بين البلدين وقدرته على التكيف مع المتغيرات.

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