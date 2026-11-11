نتنياهو: سنتخلص "تدريجياً" من المساعدات الأميركية

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أعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال أن تعتزم التخلص تدريجياً من اعتمادها على المساعدات العسكرية الأميركية، في خطوة وصفها بأنها انتقال من مرحلة تلقي المساعدات إلى إقامة شراكة مع .ويأتي ذلك في ثاني بيان يصدره المكتب بشأن الملف منذ إعلان الرئيس الأميركي أن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ستنتهي بحلول نهاية العام الجاري، وفقاً لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال المكتب إن تعهد منذ عام 1996، عندما بلغت المساعدات الاقتصادية الأميركية لإسرائيل 1.2 مليار دولار، بالعمل على إنهائها تدريجياً، مضيفاً أنه أوفى بهذا التعهد.وأضاف المكتب أن نتنياهو يرى، بعد مرور 30 عاماً، أن الاقتصاد أصبح قوياً بما يكفي للتخلص تدريجياً من المساعدات العسكرية الأميركية أيضاً.وأشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تتخذان خطوة مهمة نحو الانتقال من تقديم المساعدات إلى إقامة شراكة، في ظل ما وصفه بقوة التحالف بين البلدين وقدرته على التكيف مع المتغيرات.