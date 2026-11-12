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عربي-دولي

البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى ليما

Lebanon 24
12-11-2026 | 01:07
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البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى ليما
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وصل البابا لاوون الرابع عشر إلى البيرو أمس الأربعاء في عودة تثير ذكريات الماضي إلى البلد الذي أمضى فيه عقدين كمبشر، قبل أن يُختار لقيادة 1,4 مليار كاثوليكي حول العالم.
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ووصل البابا البالغ 71 عاما إلى ليما وهي المحطة الأخيرة من جولة استمرت 12 يوما في أميركا اللاتينية، بعد أسابيع فقط من خضوعه لجراحة لعلاج سرطان الرئة.

وقال ألكسندر توريس، وهو بائع متجول يبلغ 32 عاما في العاصمة البيروفية "إنه عائد إلى وطنه" مضيفا "سيُستقبل بحفاوة، كأنه لم يغادر البلاد أبدا".

وهتف بعض المؤمنين الذين اصطفوا في الشوارع على طول الطريق الممتد من المطار "البابا بيروفي!".

وفي حديثه إلى السلطات ودبلوماسيين بعيد وصوله، وصف لاوون البيرو بأنها "وطنه"، مشيرا إلى أن السنوات التي أمضاها هناك وحصوله على الجنسية البيروفية جعلت من هذا البلد جزءا منه.

ودعا قادة البيرو إلى مواجهة الفصول المؤلمة من ماضي البلاد بـ"العدالة" متطرقا بذلك إلى الانقسامات العميقة التي ما زالت ندوبها ظاهرة في الحياة السياسية الوطنية.

وكانت من بين الحاضرين الرئيسة كيكو فوجيموري التي قاد والدها الراحل ألبرتو فوجيموري البلاد خلال فترة التسعينات المضطربة، وعبر حرب وحشية ضد متمردي "الدرب المضيء" الماويين.

وقُتل حوالى 69 ألف شخص أو اختفوا في ظل الحكم القاسي الذي فرضه فوجيموري الذي سُجن بتهم تتعلق بالفساد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

واستهل البابا يومه في لوخان في الأرجنتين حيث اجتذب أكثر من ثلاثة ملايين شخص لحضور قداس كان بمثابة وداع من جهة وتكريم لسلفه الأرجنتيني الراحل البابا فرنسيس من جهة أخرى.

وقال البابا مخاطبا أكبر حشد منذ توليه البابوية قبل 18 شهرا "شكرا لك يا أرجنتين على استقبالي بذراعين مفتوحتين".

وستأخذ رحلة الحبر الأعظم المولود في شيكاغو، إلى البيرو من أعماق غابات الأمازون وصولا إلى ارتفاع 3400 متر في جبال الأنديس.

كما سيقوم بزيارة إلى تشيكلايو، المدينة الواقعة في الشمال، حيث شغل منصب الأسقف لمدة عقد.(أ.ف.ب)
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