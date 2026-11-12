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عربي-دولي

تصعيد جديد بين الكوريتين... بيونغ يانغ تزيل آخر الإشارات الدستورية إلى الوحدة

Lebanon 24
12-11-2026 | 01:27
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تصعيد جديد بين الكوريتين... بيونغ يانغ تزيل آخر الإشارات الدستورية إلى الوحدة
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كرّست كوريا الشمالية توجّهها نحو التعامل مع كوريا الجنوبية باعتبارها دولة منفصلة، بعدما أزالت من دستورها جميع الإشارات إلى توحيد شبه الجزيرة الكورية، في تعديل يعكس تحولاً في سياسة بيونغ يانغ تجاه جارتها الجنوبية، ويأتي وسط تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين البلدين.

وتعكس الخطوة تغييراً في نظرة القيادة الكورية الشمالية إلى طبيعة العلاقة مع الجنوب، بعدما ظلّ هدف توحيد شبه الجزيرة لعقود أحد المبادئ الأساسية في الخطاب السياسي الكوري، رغم استمرار انقسامها منذ انتهاء الحرب الكورية عام 1953 من دون توقيع معاهدة سلام رسمية.

وكانت كوريا الشمالية قد عدّلت دستورها في آذار الماضي، وأزالت منه عبارات مرتبطة بالتوحيد، بينها "التوحيد السلمي" و"الوحدة الوطنية الكبرى"، في إطار سياسة الزعيم كيم جونغ أون القائمة على اعتبار الكوريتين دولتين منفصلتين.

ونشرت بيونغ يانغ النص الكامل للدستور المعدّل على موقعها الدعائي الرسمي "ناينارا" في 11 تشرين الثاني، بعد أن حجبت النص السابق لأكثر من عامين ونصف العام، عقب إعلان كيم توجهه الجديد بشأن العلاقة مع الجنوب.

ويعرّف التعديل الجديد أراضي كوريا الشمالية بأنها الأراضي التي تحدّها الصين وروسيا شمالاً، وكوريا الجنوبية جنوباً، إضافة إلى المياه الإقليمية والمجال الجوي المرتبطين بها، من دون تحديد دقيق للحدود البرية أو البحرية بين الكوريتين.

كما عزّز التعديل صلاحيات كيم جونغ أون، إذ منحه سلطة قيادة القوات النووية، مع إمكانية تفويض بعض القرارات المتعلقة باستخدامها إلى هيئة القيادة النووية التابعة للدولة.

 

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