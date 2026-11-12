إضراب إسبانيا يتحول إلى مواجهات... ألعاب نارية وحرائق واشتباكات مع الشرطة

تحولت احتجاجات الإضراب العام الذي شهدته الأربعاء، احتجاجاً على أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى مواجهات مع الشرطة في أجزاء من وبرشلونة، بعدما بدأت التحركات بتظاهرات ومسيرات حاشدة في عدد من المدن. Advertisement

وبحسب موقع "أوتلوك إنديا"، فإن الإضراب الذي نُفذ في 11 تشرين الثاني شهد إحراق حاويات النفايات والدراجات في شوارع ، وإطلاق ألعاب نارية ومقذوفات حارقة باتجاه الشرطة، فيما تدخلت قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين، ونفذت الشرطة اعتقالات في صفوف عدد منهم.

وأظهرت الصور مشاهد لمتظاهرين يلقون ألعاباً نارية باتجاه عناصر الشرطة، وآخرين يشعلون النيران في الشوارع، فيما استخدمت الشرطة القوة لتفريق تجمعات في المدينتين. كما وثّقت اعتقال عدد من المحتجين في برشلونة، في حين شهدت مدريد مواجهات وتدخلاً أمنياً لتفريق المتظاهرين.

وجاءت هذه التطورات خلال أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ 14 عاماً، إذ دعا العمال والنقابات والحركات المدافعة عن حقوق المستأجرين إلى التحرك تحت شعار "الأجور، السكن، الأسعار"، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وتكاليف المعيشة.

وتسببت التحركات في تعطيل قطاعات النقل والأعمال والمصانع والمتاجر، فيما شهدت مناطق عدة إغلاق طرق وعرقلة حركة المواصلات. وأفادت وكالة " " بأن الإضراب أدى أيضاً إلى اعتقالات ومواجهات بين المحتجين والشرطة، مع تسجيل تفاوت في نسب المشاركة بين المناطق والقطاعات الاقتصادية.

وكانت النقابتان الرئيسيتان في البلاد، " العمالية" و" للعمال"، قد أعلنتا دعمهما للإضراب، وأشارتا إلى مشاركة واسعة في قطاعات صناعية ونقلية، فيما قالت منظمات أصحاب العمل إن المشاركة كانت محدودة في قطاعات أخرى.

وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة سكن متفاقمة، بعدما ارتفعت الإيجارات في إسبانيا بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر وأثار غضب المستأجرين، خصوصاً في المدن الكبرى.