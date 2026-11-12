تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إضراب إسبانيا يتحول إلى مواجهات... ألعاب نارية وحرائق واشتباكات مع الشرطة

Lebanon 24
12-11-2026 | 02:04
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إضراب إسبانيا يتحول إلى مواجهات... ألعاب نارية وحرائق واشتباكات مع الشرطة
إضراب إسبانيا يتحول إلى مواجهات... ألعاب نارية وحرائق واشتباكات مع الشرطة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تحولت احتجاجات الإضراب العام الذي شهدته إسبانيا الأربعاء، احتجاجاً على أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى مواجهات مع الشرطة في أجزاء من مدريد وبرشلونة، بعدما بدأت التحركات بتظاهرات ومسيرات حاشدة في عدد من المدن.

Advertisement
الإضرابات العامة في إسبانيا

وبحسب موقع "أوتلوك إنديا"، فإن الإضراب الذي نُفذ في 11 تشرين الثاني شهد إحراق حاويات النفايات والدراجات في شوارع برشلونة، وإطلاق ألعاب نارية ومقذوفات حارقة باتجاه الشرطة، فيما تدخلت قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين، ونفذت الشرطة اعتقالات في صفوف عدد منهم.

وأظهرت الصور مشاهد لمتظاهرين يلقون ألعاباً نارية باتجاه عناصر الشرطة، وآخرين يشعلون النيران في الشوارع، فيما استخدمت الشرطة القوة لتفريق تجمعات في المدينتين. كما وثّقت اعتقال عدد من المحتجين في برشلونة، في حين شهدت مدريد مواجهات وتدخلاً أمنياً لتفريق المتظاهرين.

إضرابات عامة في إسبانيا وأعمال عنف

وجاءت هذه التطورات خلال أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ 14 عاماً، إذ دعا العمال والنقابات والحركات المدافعة عن حقوق المستأجرين إلى التحرك تحت شعار "الأجور، السكن، الأسعار"، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وتكاليف المعيشة.

إضراب عام في إسبانيا 2026

وتسببت التحركات في تعطيل قطاعات النقل والأعمال والمصانع والمتاجر، فيما شهدت مناطق عدة إغلاق طرق وعرقلة حركة المواصلات. وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" بأن الإضراب أدى أيضاً إلى اعتقالات ومواجهات بين المحتجين والشرطة، مع تسجيل تفاوت في نسب المشاركة بين المناطق والقطاعات الاقتصادية.

أعمال الشغب في برشلونة والإضراب العام

وكانت النقابتان الرئيسيتان في البلاد، "اتحاد اللجان العمالية" و"الاتحاد العام للعمال"، قد أعلنتا دعمهما للإضراب، وأشارتا إلى مشاركة واسعة في قطاعات صناعية ونقلية، فيما قالت منظمات أصحاب العمل إن المشاركة كانت محدودة في قطاعات أخرى.

وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة سكن متفاقمة، بعدما ارتفعت الإيجارات في إسبانيا بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر وأثار غضب المستأجرين، خصوصاً في المدن الكبرى.

الإضرابات العامة في إسبانيا

مواضيع ذات صلة
مسيرات "الغضب" مستمرة في فرنسا واشتباكات مع الشرطة
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المتظاهرون في باريس يواجهون الشرطة بالألعاب النارية
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
من فرنسا إلى إيطاليا وبلجيكا... احتجاجات الطلاب تتحول إلى مواجهات مع الشرطة (صور)
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل مواجهة التشيك.. منتخب إسبانيا يتلقى ضربة موجعة
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:06:17 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صور

الأنباء الإسبانية

الاتحاد العام

وكالة الأنباء

اتحاد اللجان

الحكومة بات

الإسبانية

برشلونة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:03 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:06 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:40 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:03 | 2026-11-12
Lebanon24
06:20 | 2026-11-12
Lebanon24
06:06 | 2026-11-12
Lebanon24
05:40 | 2026-11-12
Lebanon24
05:33 | 2026-11-12
Lebanon24
05:30 | 2026-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24