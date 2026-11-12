تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الخارجية اليمنية تدعو إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين

Lebanon 24
12-11-2026 | 02:47
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الخارجية اليمنية تدعو إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين
الخارجية اليمنية تدعو إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رحّبت وزارة الخارجية اليمنية الخميس، ببيان وزراء خارجية مجموعة السبع والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، والذي أدان "بأشد العبارات" الهجمات المتواصلة التي يشنها الحوثيون، في اليمن وضد السعودية، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. 
Advertisement

وثمنت الخارجية اليمنية البيان الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة في باريس يومي 9 و10 تشرين الثاني، وأشادت بتضامن البيان مع الحكومة اليمنية والسعودية، وتأكيده حقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما وفقاً للقانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن "تقديرها لدعوة البيان إيران، إلى وقف تسليح المليشيا ودعمها"، مؤكدةً أن "استمرار هذا الدعم، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يغذّي التصعيد".

وثمّنت الوزارة دعوة البيان إلى "حماية المدنيين وفتح ممر إنساني في تعز على وجه السرعة لضمان وصول المساعدات بأمان ودون عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى المليشيا، بمن فيهم 70 موظفاً أممياً".

كما نوّهت بتأكيد وزراء خارجية المجموعة على أهمية مواصلة دعم الحكومة اليمنية وبناء قدراتها.

وأكدت الوزارة أن "اعتداءات المليشيا تمثّل تهديداً عابراً للحدود يمسّ أمن المدنيين والمنشآت الحيوية وسلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".

وجددت دعوتها إلى "تنسيق الجهود الدولية للنظر في إدراج المليشيا على قوائم المنظمات الإرهابية، واتخاذ إجراءات قانونية لتجفيف مصادر تمويلها وتقييد تعاملاتها".

وشدّدت الوزارة على أن الحكومة اليمنية "ماضية في أداء مسؤولياتها الدستورية في حماية مواطنيها ومقدرات الشعب اليمني، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب الحوثي، بقرار يمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية، في مقدمتها إنفاذ حظر توريد السلاح إلى المليشيا ومحاسبتها على جرائمها بحق اليمنيين، مؤكدةً أن أمن اليمن وأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية كلٌّ لا يتجزأ".
مواضيع ذات صلة
الخارجية اليمنية تدعو إلى توحيد الموقف العربي لمواجهة الهجمات الحوثية
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة اليمنية: ندعو مجلس الأمن لإدانة استهداف الحوثيين المنشآت الحكومية والأحياء السكنية ومساءلتهم
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية اليمنية: استهداف الحوثيين لمطار عدن تصعيد خطير
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية اليمنية: هجوم الحوثيين على مطار عدن تصعيد خطير يهدد سلامة الطيران المدني والإقليمي والدولي
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 14:07:13 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

المجتمع الدولي

وزارة الخارجية

مجلس الأمن

الأوروبي

السعودية

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:03 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:06 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:40 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:33 | 2026-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:03 | 2026-11-12
Lebanon24
06:20 | 2026-11-12
Lebanon24
06:06 | 2026-11-12
Lebanon24
05:40 | 2026-11-12
Lebanon24
05:33 | 2026-11-12
Lebanon24
05:30 | 2026-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24