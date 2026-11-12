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عربي-دولي

بريطانيا تتمسك بالاستقلال الرقمي عن التكنولوجيا الأميركية

Lebanon 24
12-11-2026 | 03:15
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بريطانيا تتمسك بالاستقلال الرقمي عن التكنولوجيا الأميركية
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تعهد وزير الخزانة البريطاني جون هيلي بعدم السماح بالتوسع غير المنظم في إنشاء مراكز البيانات على غرار ما حدث في الولايات المتحدة، حيث أثار التوسع في بناء هذه المراكز ردود فعل غاضبة على المستويين الشعبي والسياسي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة امتلاك قدرات محلية في مجال مراكز البيانات بدلاً من الاعتماد على خدمات خارجية مثل الحوسبة السحابية الأميركية.
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وقال هيلي خلال جلسة للجنة الخزانة في البرلمان البريطاني، إنه أطلق ميثاقاً جديداً لمراكز البيانات بالتزامن مع إعلان الموازنة الشهر الماضي، موضحاً أن هدفه هو تجنب تكرار الجدل الأميركي بشأن التوسع في إنشاء هذه المراكز داخل المملكة المتحدة.

وجاءت تصريحاته في أعقاب تصاعد الغضب الشعبي في الولايات المتحدة بسبب استهلاك مراكز البيانات كميات كبيرة من الكهرباء والمياه، وهي القضية التي ساهمت في تحقيق الحزب الديمقراطي فوزاً ساحقاً في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، بعدما جعلها عدد من مرشحي الحزب محوراً لحملاتهم الانتخابية، بحسب "بلومبرغ".

توسيع القدرات الرقمية
وتتخلف المملكة المتحدة بفارق كبير عن الولايات المتحدة في بناء مراكز البيانات، وتسعى إلى تسريع وتيرة التوسع في هذا القطاع، مستهدفة زيادة قدرتها الحاسوبية إلى ثلاثة أمثالها، لتصل إلى 6 جيجاوات بحلول عام 2030، وفق "بلومبرغ".

ويهدف الميثاق الجديد إلى ضمان استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات في مراكز البيانات، وخفض تكاليف الكهرباء، بما يساعد على كسب تأييد السكان لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي.

واعتبر هيلي أن تحقيق هدف الوصول إلى قدرة حاسوبية تبلغ 6 جيجاوات "يرتبط بالسيادة الوطنية"، قائلاً إنه لا يريد استخدام بيانات القطاع الصحي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي خارج البلاد، وينطبق الأمر نفسه على البيانات الأمنية.

وأضاف: "علينا امتلاك هذه القدرات لحماية استقلالنا".

مراكز البيانات تفرض نفسها على الانتخابات الأميركية مع تصاعد رفض الناخبين لها
تحولت مراكز البيانات إلى محور رئيسي في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، مع إنفاق إعلاني تجاوز 326 مليون دولار، تصدرت أوهايو نصيباً كبيراً منه.

وشدد وزير الخزانة على استعداده لرفض مشروعات إنشاء مراكز البيانات التي لا تحقق فوائد للمجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن الميثاق يحذر من أن المملكة المتحدة لا يمكنها الاعتماد على بنية تحتية موجودة في الخارج، مثل خدمات الحوسبة السحابية الأميركية.

وأضاف أن امتلاك قدرات محلية في مجال مراكز البيانات سيمنح البلاد قدرة أكبر على الصمود في مواجهة الاضطرابات والمخاطر.

توسعة مطار هيثرو 
وفي تصريحات أخرى أمام أعضاء البرلمان، أعرب هيلي عن إحباطه إزاء بطء التقدم في مشروع إنشاء مدرج ثالث في مطار هيثرو، مشيراً إلى أن التجارب خلال العقود الماضية أظهرت أن المطارات الناجحة غالباً ما تمثل محركاً للنمو الاقتصادي في المناطق المحيطة بها، مستشهداً بمانشستر وأجزاء من لندن ومناطق أخرى.

كما قلل من المخاوف بشأن انخفاض الهامش المالي المتاح له للالتزام بالقواعد المالية إلى 14.5 مليار جنيه إسترليني (19.3 مليار دولار)، وفقاً لما أعلنه في موازنة الشهر الماضي.

وأشار إلى أن هذا الهامش من المتوقع أن يرتفع إلى 21.7 مليار جنيه إسترليني العام المقبل، مقارنة بهامش قدره 23.6 مليار جنيه إسترليني ورثه عن وزيرة الخزانة السابقة راشيل ريفز.

وتجنب هيلي الإجابة عن أسئلة بشأن موعد إجراء مراجعة الإنفاق الحكومي المقررة العام المقبل، ما أثار احتمالات تأجيلها من الصيف إلى موعد يتزامن مع إعلان موازنة الخريف في عام 2027.

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