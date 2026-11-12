مقتل عسكري روسي بانفجار سيارة في سان بطرسبرغ لم يُعرف سببه بعد

قتل عسكري روسي اليوم الخميس في انفجار سيارة لم يعرف سببه بعد في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا
، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق
المحلية التي فتحت تحقيقا في "جريمة قتل".
ونفذت كييف
عمليات اغتيال عدة طالت مسؤولين عسكريين روس منذ بدء الغزو
الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.
وأعلنت لجنة التحقيق في بيان أن العسكري الذي لم تحدد رتبته، قتل في "انفجار سيارة في منطقة بوشكينسكي" في سان بطرسبرغ. وأضافت "فُتح تحقيق في مقتل عسكري".
وأشارت إلى أن المحققين وعناصر الشرطة يعاينون الموقع ويسعون إلى "تحديد جميع ملابسات" الانفجار.
وسبق أن أعلنت كييف مسؤوليتها عن عدد من عمليات الاغتيال، بينما لزمت الصمت حيال عمليات أخرى.(أ.ف.ب)