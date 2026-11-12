تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

معركة مبكرة داخل الكنيست... معسكر آيزنكوت ينتزع السيطرة على اللجان من الليكود

Lebanon 24
12-11-2026 | 04:18
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
معركة مبكرة داخل الكنيست... معسكر آيزنكوت ينتزع السيطرة على اللجان من الليكود
معركة مبكرة داخل الكنيست... معسكر آيزنكوت ينتزع السيطرة على اللجان من الليكود photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

في ظل استمرار التعثر في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، انتقل الصراع بين المعسكرين السياسيين إلى داخل الكنيست، حيث نجح التكتل المناهض لبنيامين نتنياهو في فرض تشكيل لجنة الترتيبات البرلمانية، بما يتيح له التأثير في جدول الأعمال التشريعي وتشكيل لجان أساسية، وسط جلسة شهدت سجالات حادة واتهامات متبادلة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "The Times of Israel"، صوّت أعضاء الكنيست، الأربعاء، بأغلبية 63 صوتاً مقابل 50، على تركيبة لجنة الترتيبات المؤلفة من 22 عضواً، والتي اقترحها النائب عن حزب "يشار" روي فولكمان، الذي سيتولى رئاستها أيضاً.

ومنحت التركيبة تسعة مقاعد للمعسكر الذي يقوده غادي آيزنكوت، وتسعة للكتلة الداعمة لنتنياهو، وأربعة للأحزاب العربية، وهي القائمة المشتركة و"رعام". وبذلك، رُفض اقتراح الليكود تخصيص مقعد لكل أربعة نواب، وهو ما كان سيمنح المعسكر المؤيد لنتنياهو 15 مقعداً مقابل 12 للمعسكر المعارض وأربعة للأحزاب العربية.

وتتمتع لجنة الترتيبات بصلاحيات واسعة خلال الفترة التي تسبق تشكيل اللجان الدائمة، إذ تحدد تركيبتها قبل عرضها على النواب للموافقة، ويمكنها إنشاء لجنتين مؤقتتين للمالية والشؤون الخارجية والأمن، كما تتولى إدارة الإجراءات والأعمال البرلمانية إلى حين تشكيل لجنة الكنيست.

وعقب إقرار تركيبة اللجنة، جرى اختيار رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن، فيما تولت النائبة عن حزب "معاً" ليران أفيزار بن حورين رئاسة لجنة المالية. وتضم كل من اللجنتين 17 عضواً، وقد أُقر تشكيلهما ورئاستهما بنتيجة 13 صوتاً مقابل تسعة، بعد نقاش متوتر.

ولم تخلُ الجلسة من المواجهات الكلامية، إذ شهد الاجتماع الأول للجنة الترتيبات مقاطعات متكررة وتبادلاً للإهانات بين نواب الليكود وحلفائهم وخصومهم. وبدأ التوتر بعدما وصفت النائبة عن حزب الديمقراطيين نعما لازيمي النائب عن الليكود إيريز تدمور بأنه "سارق أسلحة"، في إشارة إلى إدانته سابقاً بسرقة أسلحة ومعدات عسكرية خلال خدمته في الجيش، وحكم عليه بالسجن 45 يوماً.

وردّ تدمور بوصف لازيمي بـ"الدجاجة"، قبل أن يتهمها بالتحالف مع مؤيدي الإرهاب، فيما ردّت عليه ساخرة بقولها: "هذه هي الوحدة التي تتحدثون عنها". وفي وقت لاحق، أُخرجت النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت" تالي غوتليف من الاجتماع بسبب مقاطعاتها المتكررة، كما أُخرج النائب عن الليكود ألموغ كوهين.

وفي موازاة هذه المواجهات، أصرّ نتنياهو على أن تشكيل حكومة وحدة لا يزال ممكناً، رغم منح الرئيس إسحاق هرتسوغ، الأحد، آيزنكوت التكليف بتشكيل الحكومة. وقال نتنياهو، الأربعاء، إنه يريد توضيح أسباب إمكانية تشكيل حكومة وحدة، مضيفاً أن إسرائيل تواجه "لحظة الحقيقة"، وأنه سيواصل التواصل مع الشركاء المحتملين.

لكن الخلافات السياسية ظهرت أيضاً في مشاريع القوانين التي قدمتها الأحزاب. فقد طرح حزب "معاً" مشروعاً لتوسيع المساعدات المقدمة لجنود الاحتياط والجنود المسرّحين، يتضمن تخصيص 4 آلاف شيكل شهرياً لمصاريف رعاية الأطفال لجنود الاحتياط العاملين، وخفض فواتير الخدمات والضرائب البلدية والنقل العام والرسوم الحكومية بنسبة 50%، إلى جانب تقديم حسومات على شراء المسكن الأول، وتوسيع الإعفاءات من الرسوم الجامعية للجنود المسرّحين.

في المقابل، قدم حزب "يهدوت هتوراه" مشروع قانون يتيح لطلاب المعاهد الدينية الحصول على تأجيل سنوي للخدمة العسكرية حتى بلوغهم 26 عاماً، حين يصبحون معفيين منها بصورة كاملة. كما قدم نواب من الحزب اقتراحاً بتجميد الاعتقالات والتحقيقات والملاحقات الجنائية بحق المتخلفين عن التجنيد إلى حين إقرار تشريع ينظم وضعهم.

وفي تطور آخر، أفادت صحيفتا "إسرائيل هيوم" و"معاريف" بأن المعسكر الذي يقوده آيزنكوت وافق على إنشاء لجان برلمانية خاصة تهدف إلى إلغاء خمسة قوانين أُقرت في إطار التعديلات القضائية التي دفعت بها حكومة نتنياهو السابقة.

وتشمل القوانين المستهدفة تعديلات تمنح أعضاء الكنيست نفوذاً أكبر في تعيين القضاة، وتقلّص صلاحيات المستشار القانوني للحكومة في مراقبة السلطة التنفيذية، وتمنح وزير العدل سيطرة فعلية على وحدة التحقيقات الداخلية في الشرطة، إضافة إلى تعديل واسع في قطاع الاتصالات اعتُبر مهدداً لحرية الصحافة، وقانون يقيّد الحالات التي يمكن فيها إعلان عدم أهلية رئيس الحكومة لممارسة مهامه.

وكانت المحكمة العليا قد جمّدت بنوداً أساسية من قانوني التحقيقات الشرطية والاتصالات، فيما أرجأت تطبيق قانون عدم أهلية رئيس الحكومة إلى ما بعد افتتاح الكنيست السادس والعشرين. كما واجه قانونا تعيين القضاة وصلاحيات المستشار القانوني طعوناً قانونية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
معاريف: معسكر آيزنكوت يدرس إمكانية تنصيب حكومة بدعم 49 عضوا في الكنيست مقابل 46 معارضا
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب آيزنكوت يقدم مشروع قانون في الكنيست لإنشاء لجنة تحقيق في هجمات 7 تشرين الأول
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
آيزنكوت يعيّن رئيساً للجنة الترتيبات في الكنيست تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق مع معسكر آيزنكوت.. ليبرمان رئيسا للجنة الخارجية والأمن في الكنيست
lebanon 24
Lebanon24
12/11/2026 22:26:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

رئيس حزب

ديمقراطي

إسرائيل

التركي

الصحاف

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:24 | 2026-11-12
Lebanon24
15:18 | 2026-11-12
Lebanon24
15:01 | 2026-11-12
Lebanon24
15:00 | 2026-11-12
Lebanon24
15:00 | 2026-11-12
Lebanon24
14:55 | 2026-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24