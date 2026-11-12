برد قاتل وأمطار تغرق الخيام... آلاف النازحين في غزة بلا مأوى

تفاقمت الأوضاع الإنسانية في مع وصول الشتوية الأولى، بعدما غمرت مياه الأمطار آلاف وألحقت أضراراً بمراكز الإيواء والبنية التحتية للصرف الصحي، تاركةً عشرات آلاف في مواجهة البرد والأمراض، فيما لا تزال نحو 150 ألف خيمة جديدة خارج القطاع بانتظار السماح بإدخالها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "The Guardian"، أدت العواصف والأمطار الغزيرة التي ضربت غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى تضرر النازحين وإغراقها بالمياه، فيما تدفقت مياه الصرف الصحي إلى أماكن إقامة العائلات، وسط تحذيرات من انتشار الأمراض نتيجة غياب المأوى الملائم ووسائل التدفئة.

وأفادت الصحيفة بمقتل أربعة أطفال وامرأة على الأقل جراء الأحوال الجوية، إذ توفي طفل غرقاً في مياه الفيضانات، فيما قضى ثلاثة أطفال ووالدتهم بعدما انهارت كثبان رملية على خيمتهم. كما أدت الأمطار إلى تدمير مرافق للصرف الصحي، وترك آلاف الأشخاص من دون مأوى.

ونقل التقرير عن النازح رائد جمال قوله إن ملابس أطفاله ابتلت بالكامل، وإنهم مرضى ولا يستطيع شراء ملابس بديلة لهم، مضيفاً أن مشاهدة معاناتهم في البرد أمر مؤلم. وأوضح أنه اضطر طوال الليل إلى استخدام الأواني لجمع مياه الأمطار التي تسربت إلى خيمته من ثقوب في سقفها.

وحذّرت مؤسسات طبية وإغاثية من تداعيات صحية متزايدة، إذ توقعت منظمة "Medical Aid for Palestinians" ارتفاع الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي ومضاعفات صحية أخرى مرتبطة بالبرد والرطوبة والاكتظاظ. كما أعربت عن خشيتها من وفاة مزيد من الأطفال بسبب انخفاض حرارة الجسم، كما حدث خلال الشتاء الماضي.

وبحسب ، يعيش نحو 940 ألف شخص في مناطق معرضة للفيضانات داخل القطاع، في خيام ومساكن مؤقتة لا توفر الحماية من الأمطار الغزيرة. وتتفاقم المخاطر مع تعطل مرافق ضخ مياه الأمطار بسبب نقص الكهرباء، ما يحدّ من القدرة على تصريف المياه المتجمعة.

وفي ظل هذه الظروف، لا تزال نحو 150 ألف خيمة جرى تأمينها من الجهات الإنسانية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة خارج غزة، بانتظار الموافقة على إدخالها. وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة "ShelterBox" اضطرت إلى استخدام حلول مؤقتة، مثل الأغطية البلاستيكية والمنصات الخشبية، بعدما تعذر إدخال الخيام التي تستخدمها عادة في حالات الطوارئ، حتى إن بعض هذه المواد البديلة تواجه قيوداً أيضاً.

وأظهر تقرير للأمم المتحدة أن نحو 26 ألف أسرة طلبت المساعدة بعد الأمطار، فيما باتت 3900 أسرة على الأقل من دون أي مأوى. وتواجه العائلات النازحة شتاءها الثاني منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، لكن العاملين في المجال الإنساني يقولون إن الظروف لم تتحسن مقارنة بالعام الماضي، بسبب القيود المفروضة على إدخال مواد تصنفها على أنها ذات استخدام مزدوج، إضافة إلى التأخير عند المعابر.

وكانت إسرائيل قد أعلنت السماح بإدخال 10 آلاف خيمة إلى القطاع، إلا أن هذا العدد يبقى أقل بكثير من الاحتياجات، في وقت تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 94% من سكان غزة يحتاجون إلى مساعدة في تأمين المأوى.

كما نقلت الصحيفة عن منظمة "Gisha" الإسرائيلية المعنية بحرية حركة الأشخاص والبضائع، اتهامها السلطات الإسرائيلية بفرض قيود أكثر تشدداً على دخول السلع مقارنة بفترات وقف إطلاق النار السابقة، وبغياب الشفافية بشأن المواد المسموح بإدخالها.

وفي شهادة أخرى، قالت نور البطش، وهي أم لطفل يبلغ سبعة أشهر، إنها اضطرت إلى استئجار شقة متضررة جزئياً تتشاركها مع آخرين مقابل 500 دولار شهرياً، بعدما انهارت خيمتها، وتعتمد في تغطية نفقاتها على تبرعات من الخارج.

وأضافت: "البرد قاتل"، مشيرة إلى أن العيش في خيمة قرب البحر يعني مواجهة خطر مستمر بسبب درجات الحرارة المنخفضة، معربة عن خشيتها من العودة إلى خيمتها مع اقتراب الشتاء.