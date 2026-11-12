الإصابات تضاعفت... مرض قاتل يُثير الرعب في الولايات المتّحدة وهكذا ينتشر





ما هو داء الكلب؟



داء الكلب مرض فيروسي يهاجم الدماغ والجهاز العصبي، ويكون قاتلا في أغلب الحالات بمجرد ظهور الأعراض لدى الإنسان أو الحيوان، ولا يوجد علاج بعد بلوغ تلك المرحلة. ويمكن الوقاية منه إذا تلقى الشخص أو الحيوان الأمصال اللازمة في أسرع وقت بعد العض أو الخدش أو ملامسة لعاب حيوان مصاب، سواء دخل اللعاب إلى جرح مفتوح أو إلى أو الأنف أو الفم.

Advertisement

ماذا حدث في رود آيلاند؟



- تأكدت إصابة 48 حيوانا بداء الكلب هذا العام، بينها 27 راكونا و14 خفاشا و4 ظربان وقطة وذئب وواحد من حيوانات المرموط.

- الأسبوع الماضي، ثبتت إصابة راكونين، ليرتفع العدد إلى 48، بعد أن كان المعدل في السنوات الخمس الماضية 25 حالة سنويا، ولم يُرصد سوى 30 حيوانا مصابا في عام 2025.

- اكتُشفت الحالتان الجديدتان قرب العاصمة بروفيدنس التي يقطنها نحو 200 ألف شخص.

- احتاج 32 شخصا على الأقل إلى علاج وقائي بسبب احتمال تعرضهم للمرض.



لماذا يحيّر الارتفاع السلطات؟ رصد مسؤولو الصحة في ولاية رود آيلاند الأميركية ارتفاعا غير مفسر في حالات الحيوانات المصابة بداء الكلب، إذ تضاعفت الإصابات تقريبا هذا العام، الأمر الذي دفع إلى علاج عشرات الأشخاص وقائيا وأثار حيرة السلطات الصحية. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه عدد من الولايات الأميركية زيادة في حالات التعرض المحتمل للمرض.ما هو داء الكلب؟داء الكلب مرض فيروسي يهاجم الدماغ والجهاز العصبي، ويكون قاتلا في أغلب الحالات بمجرد ظهور الأعراض لدى الإنسان أو الحيوان، ولا يوجد علاج بعد بلوغ تلك المرحلة. ويمكن الوقاية منه إذا تلقى الشخص أو الحيوان الأمصال اللازمة في أسرع وقت بعد العض أو الخدش أو ملامسة لعاب حيوان مصاب، سواء دخل اللعاب إلى جرح مفتوح أو إلى أو الأنف أو الفم.ماذا حدث في رود آيلاند؟- تأكدت إصابة 48 حيوانا بداء الكلب هذا العام، بينها 27 راكونا و14 خفاشا و4 ظربان وقطة وذئب وواحد من حيوانات المرموط.- الأسبوع الماضي، ثبتت إصابة راكونين، ليرتفع العدد إلى 48، بعد أن كان المعدل في السنوات الخمس الماضية 25 حالة سنويا، ولم يُرصد سوى 30 حيوانا مصابا في عام 2025.- اكتُشفت الحالتان الجديدتان قرب العاصمة بروفيدنس التي يقطنها نحو 200 ألف شخص.- احتاج 32 شخصا على الأقل إلى علاج وقائي بسبب احتمال تعرضهم للمرض.لماذا يحيّر الارتفاع السلطات؟

بدأ الارتفاع في آذار الماضي، ويتركز أساسا بين الراكون، خلافا لولايات أخرى مثل كاليفورنيا حيث يغلب الارتفاع بين الخفافيش. وقال الطبيب البيطري في الولاية سكوت مارشال: "ليس لدينا تفسير حقيقي"، مضيفا أن الحالات ظلت مستقرة على مدار العام ولا تظهر نمطا واضحا.