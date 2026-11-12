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صحة

الإصابات تضاعفت... مرض قاتل يُثير الرعب في الولايات المتّحدة وهكذا ينتشر

Lebanon 24
12-11-2026 | 05:40
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الإصابات تضاعفت... مرض قاتل يُثير الرعب في الولايات المتّحدة وهكذا ينتشر photos 0
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رصد مسؤولو الصحة في ولاية رود آيلاند الأميركية ارتفاعا غير مفسر في حالات الحيوانات المصابة بداء الكلب، إذ تضاعفت الإصابات تقريبا هذا العام، الأمر الذي دفع إلى علاج عشرات الأشخاص وقائيا وأثار حيرة السلطات الصحية. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه عدد من الولايات الأميركية زيادة في حالات التعرض المحتمل للمرض.

ما هو داء الكلب؟

داء الكلب مرض فيروسي يهاجم الدماغ والجهاز العصبي، ويكون قاتلا في أغلب الحالات بمجرد ظهور الأعراض لدى الإنسان أو الحيوان، ولا يوجد علاج بعد بلوغ تلك المرحلة. ويمكن الوقاية منه إذا تلقى الشخص أو الحيوان الأمصال اللازمة في أسرع وقت بعد العض أو الخدش أو ملامسة لعاب حيوان مصاب، سواء دخل اللعاب إلى جرح مفتوح أو إلى العين أو الأنف أو الفم.
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ماذا حدث في رود آيلاند؟

- تأكدت إصابة 48 حيوانا بداء الكلب هذا العام، بينها 27 راكونا و14 خفاشا و4 ظربان وقطة وذئب وواحد من حيوانات المرموط.
- الأسبوع الماضي، ثبتت إصابة راكونين، ليرتفع العدد إلى 48، بعد أن كان المعدل في السنوات الخمس الماضية 25 حالة سنويا، ولم يُرصد سوى 30 حيوانا مصابا في عام 2025.
- اكتُشفت الحالتان الجديدتان قرب العاصمة بروفيدنس التي يقطنها نحو 200 ألف شخص.
- احتاج 32 شخصا على الأقل إلى علاج وقائي بسبب احتمال تعرضهم للمرض.

لماذا يحيّر الارتفاع السلطات؟
 
بدأ الارتفاع في آذار الماضي، ويتركز أساسا بين الراكون، خلافا لولايات أخرى مثل كاليفورنيا حيث يغلب الارتفاع بين الخفافيش. وقال الطبيب البيطري في الولاية سكوت مارشال: "ليس لدينا تفسير حقيقي"، مضيفا أن الحالات ظلت مستقرة على مدار العام ولا تظهر نمطا واضحا.
وعُثر على معظم الحيوانات على الأرض أو نافقة، وكثيرا ما اكتشفها حيوانات أليفة في الأحياء، ما استدعى اتصالات طارئة لعلاجها فورا.

وقد انهارت فرضية أن الجفاف الشديد دفع الحيوانات إلى "توسيع نطاقاتها" والاحتكاك بحيوانات مصابة، بعد أن ظلت المعدلات ثابتة عند انتهاء موجات الجفاف. واقترح مسؤولو الصحة في الولاية أن زيادة عدد الحيوانات التي تُفحص قد تكون سببا في هذا الارتفاع الحاد.

كيف ينتقل المرض ومتى يُعالج؟

ينتقل داء الكلب عبر دخول لعاب حيوان مصاب إلى جرح مفتوح أو العين أو الأنف أو الفم. وقالت ليان غارزون، ضابطة مراقبة الحيوانات في نورث سميثفيلد: "عندما يكون حيوان قد احتك بحالة يشتبه في إصابتها بداء الكلب، يجب تطعيمه في غضون 96 ساعة".

وتشمل الأعراض الأولى لدى الإنسان الحمى والضعف والصداع، وقد تظهر بعد أيام أو أسابيع من التعرض. أما الأعراض المتأخرة فتشمل تنميلا في موضع العض، والقلق، والهياج، وسلوكا غير معتاد، وصعوبة في البلع، وعند هذه المرحلة لا تعالج العلاجات العدوى. ولدى الحيوانات، تكون العلامات المبكرة غالبا غير محددة، مثل القيء أو مشاكل التنفس، قبل ظهور علامات عصبية واضحة.

هل يقتصر الأمر على رود آيلاند؟

أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عن زيادة بنسبة 17% في الاتصالات المتعلقة بحالات التعرض المحتمل حتى أغسطس وحده، وقالت إن ثماني ولايات أمريكية على الأقل وزعت هذا العام علاجات وقائية بعد التعرض أكثر مما فعلت في الفترة نفسها من 2025، دون تحديدها.

وولايات أخرى على الساحل الشرقي تواجه قلقا متجددا، منها ماريلاند وكارولينا الشمالية. (روسيا اليوم) 
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