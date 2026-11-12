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إقتصاد

إقالة الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" قد تهزّ إسرائيل... كيف ذلك؟

Lebanon 24
12-11-2026 | 06:20
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إقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا قد تهزّ إسرائيل... كيف ذلك؟
إقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا قد تهزّ إسرائيل... كيف ذلك؟ photos 0
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سلطت تقارير إسرائيليّة الضوء بكثافة على الفضيحة التي تحيط بالرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، وسط تساؤلات تتعلق بمصير مجمع الشركة في إسرائيل وما سيؤول إليه المجمع في حال تعيين رئيس تنفيذي جديد خلفاً لجينسن هوانغ.
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ويعتزم مجلس إدارة شركة "إنفيديا" عقد اجتماع لبحث الإطاحة بالرئيس التنفيذي الحالي جينسن هوانغ بعد فضيحة ارتباطه بعلاقة خارج الزواج مع سيّدة يشتبه بكونها جاسوسة صينية، بالإضافة إلى الكشف عن علاقة عاطفية تجمع هوانغ بموظفة في الشركة عينها، بحسب مصادر غربية.

وأشارت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية إلى أن احتمال الإطاحة بجينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" قد يؤدي إلى تداعيات على مركز التطوير التابع للشركة وكذلك على ممتلكاتها العقارية في إسرائيل.

وتقول الصحيفة، في تقرير لها، إن هوانغ يعتبر رئيساً تنفيذياً مؤيداً لإسرائيل؛ فقد عمل على تعزيز مركز تطوير شركة "إنفيديا" في إسرائيل بشكل كبير، ووسّع نطاقه ليشمل مجالات إضافية. 

ومن الممكن أن يتبنى أي رئيس تنفيذي جديد نهجاً مختلفاً، بما في ذلك فيما يتعلق بهذا الجانب.

ويقع مركز التطوير الرئيس لشركة "إنفيديا" في إسرائيل حالياً في يوكنعام وهو المركز الذي كان يتبع في الأصل لشركة "ميلانوكس" التي استحوذت عليها "إنفيديا" عام 2020.

ومع ذلك، فقبل نحو عام ونصف العام، طرحت "إنفيديا" طلباً للحصول على معلومات بشأن الأراضي المتاحة في شمالي البلاد، بهدف إنشاء مجمع جديد واسع النطاق لموظفيها.

وقد قدمت العديد من السلطات المحلية في الشمال مقترحاتها، وعقب عملية تقييم، تم اختيار موقع في "Tivon".
 
واستحوذت "إنفيديا" على الأرض من خلال إعفائها من إجراءات المناقصة، مقابل دفع مبلغ يقارب 90 مليون شيكل أي حوالي مليون شيكل للدونم الواحد.

ويخضع الموقع لمخطط تنظيمي معتمد مخصص للاستخدام في قطاع العمل، حيث تتضمن الأرض مساحات جاهزة ومعتمدة للبناء، مع حقوق بناء تبلغ حوالي 120 ألف متر مربع.

وقد أشارت إسرائيل في ذلك الوقت إلى أنها ستبذل جهداً لتوسيع المساحة في حال رغبت "إنفيديا" في ذلك.

وأبلغت إسرائيل شركة "إنفيديا" بأنها ستبذل قصارى جهدها لتسريع عمليات التخطيط والترخيص للمنشأة الجديدة، بما في ذلك نقل خط كهرباء إذا لزم الأمر.

وفي غضون ذلك، بدأت شركة "إنفيديا" في تطوير التصميم بإشراف شركة "ياشار أركيتكتس" على الرغم من أنها لم تقدم بعدُ أي مخطط للحصول على الموافقة.

وتُقدَّر تكلفة المجمع بأكمله بمئات الملايين من الشواقل، مما يعني أن شركة "إنفيديا" لم تستثمر في الوقت الراهن سوى جزء صغير نسبياً من المبلغ الإجمالي.

ولو عُيِّن رئيس تنفيذي جديد للشركة في الوقت الحالي، فقد يتخذ قرارات مختلفة. (ارم نيوز)
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