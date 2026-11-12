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عربي-دولي

مقتل 28 شخصًا بينهم 10 شرطيين في اشتباكات مسلحة شمال غرب باكستان

Lebanon 24
12-11-2026 | 07:03
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مقتل 28 شخصًا بينهم 10 شرطيين في اشتباكات مسلحة شمال غرب باكستان
مقتل 28 شخصًا بينهم 10 شرطيين في اشتباكات مسلحة شمال غرب باكستان photos 0
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قُتل 10 عناصر من الشرطة و18 مسلحًا، وأصيب 12 شرطيًا، خلال اشتباكات وقعت الأربعاء في شمال غرب باكستان، أثناء تنفيذ عملية أمنية لمكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب في إقليم خيبر بختونخوا.

وأفادت شرطة الإقليم بأن مسلحين أطلقوا النار على قوة أمنية أثناء عودتها من أحد المناجم في منطقة غومبات، التابعة لمقاطعة كوهات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وعقب الاشتباكات، أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن سلسلة هجمات في مناطق مختلفة من البلاد، بينها الهجوم على قافلة للشرطة في غومبات.

وقال مسؤول إداري في كوهات لوكالة فرانس برس إن المسلحين أحرقوا سيارتين للشرطة، فيما فُقدت مركبتان أمنيتان وأخرى خاصة.

وفي عملية منفصلة بمنطقة أوراكزاي في كوهات، قُتل 10 مسلحين من حركة طالبان باكستان، وضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة، بحسب مسؤول إداري آخر.

وتتواصل المواجهات بين قوات الأمن والمسلحين في الإقليم الحدودي، وسط اتهامات باكستانية بوجود قواعد للمسلحين داخل الأراضي الأفغانية، تنفيها حكومة طالبان.

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قوات الأمن

شمال غرب

طالبان

الذهب

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