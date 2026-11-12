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صحة

في مخطوطة عمرها ألف عام... ما هو الفيروس المُميت الذي اكتُشِفَ؟

Lebanon 24
12-11-2026 | 10:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن باحثين عثروا على الحمض النووي لفيروس قاتل داخل إحدى المخطوطات التاريخية، التي يبلغ عمرها نحو ألف عام، في خطوة قد تفتح الباب أمام دراسة أمراض قديمة.
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واكتشف الفريق الدولي، الذي قاده علماء من جامعة دبلن الأيرلندية، الحمض النووي الذي كشف أسرار مرض أصاب الحيوانات قبل نحو 3700 عام.

وحدد العلماء آثار فيروس جدري الأغنام داخل إنجيل يورك، إذ توصلوا إلى أن المادة الوراثية للفيروس استطاعت الحفاظ على استقرارها طوال هذه السنوات.

وبعد الاكتشاف، حلل الفريق الدولي رقوقا تاريخية مصنوعة من جلود الحيوانات، باستخدام تقنيات متقدمة لاستخراج الحمض النووي القديم.

ونشرت الدراسة في دورية "ساينس أدفانسز" العلمية، وقدمت أول دليل وراثي على انتشار فيروس جدري الأغنام بين القطعان الأوروبية قبل العصور الحديثة بوقت طويل.
 
فيروس قاتل

يعد فيروس جدري الأغنام شديد العدوى، إذ ينتشر سريعا بين الحيوانات، وقد يؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة منها في وقت قصير، خصوصا الأغنام الصغيرة، كما يقلص إنتاج اللحوم والحليب والصوف.

وتضمنت المخطوطات التي فحصها العلماء إنجيل يورك، ومعجم كوربوس المحفوظ في جامعة كامبريدج، إلى جانب وثائق تاريخية أخرى من بريطانيا وأوروبا.

وتكمن أهمية الاكتشاف في أن الرقوق المصنوعة من جلود الأغنام والماعز والأبقار يمكنها الاحتفاظ بآثار بيولوجية للحيوانات، بما في ذلك الفيروسات التي أصابتها.

ورصد الباحثون الحمض النووي للفيروس في عدد من الصفحات، إذ اعتمدت صناعة المخطوطات على جلود حيوانات أصيبت بالفيروس، واحتفظت بحمضه النووي لقرون طويلة.

والمفاجأة أن آثار الفيروس عثر عليها داخل رقوق مصنوعة من جلود العجول والماعز، رغم ارتباط المرض بالأغنام، ما أثار تساؤلات بشأن انتقال الفيروس إلى حيوانات أخرى.
 
أقدم دليل

بعد اكتشاف الحمض النووي للفيروس في المخطوطات، فحص الفريق الدولي أسنان أغنام تعود إلى العصر البرونزي، وعثر على أقدم دليل وراثي معروف للفيروس في مزارع بأوراسيا.

وأثبت الجمع بين الأدلة المستخرجة من الأسنان والمخطوطات أن فيروس جدري الأغنام أصاب الماشية منذ أكثر من 3700 عام.

كما أظهرت المقارنات الجينية أن الفيروس ظل مستقرا بصورة لافتة على مدى آلاف السنين، ما يساعد في تحديد التغيرات التي مكنته من إصابة الأغنام.

وبحسب الباحثين، يساعد تحليل الجينومات القديمة على فهم تطور مسببات الأمراض، وكيفية انتشارها بين الحيوانات، وتأثيرها في المجتمعات والأنشطة البشرية.

ولا يزال جدري الأغنام يهدد الثروة الحيوانية حتى وقتنا هذا، إذ سجل تفشيات حديثة، كان آخرها في اليونان، وتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة.

ويعلق الباحثون آمالا على أن تسهم المعلومات الوراثية التاريخية للفيروس في فهم طبيعته، وتطوير وسائل أكثر فاعلية لمكافحته.
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