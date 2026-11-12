بقع نفطية تُرصد من الفضاء.. حرب إيران تهدد بتحويل الخليج إلى كارثة بيئية!



Advertisement وأضافت الصحيفة في مقال ترجمه " ":"بعد مرور ثمانية أشهر على اندلاع الحرب، تحوّل أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم إلى ساحة مواجهة عسكرية وبؤرة لكارثة بيئية متفاقمة، فيما جعل الحصار البحري توثيق حجم التلوث ميدانياً أمراً بالغ الصعوبة، ما دفع المنظمات البيئية إلى الاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية وشهادات الخبراء." نشرت صحيفة "الغارديان" مقالاً تناول التداعيات البيئية الخطيرة للحرب بين وإيران، مسلطاً الضوء على بقع نفطية ضخمة رُصدت من الفضاء في مضيق هرمز ومناطق واسعة من الخليج، نتيجة استهداف ناقلات النفط بالصواريخ والألغام البحرية، وما تسببه هذه التسربات من تهديد للحياة البحرية والسواحل وأضرار بيئية قد تستمر لعقود.وأضافت الصحيفة في مقال ترجمه " ":"بعد مرور ثمانية أشهر على اندلاع الحرب، تحوّل أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم إلى ساحة مواجهة عسكرية وبؤرة لكارثة بيئية متفاقمة، فيما جعل الحصار البحري توثيق حجم التلوث ميدانياً أمراً بالغ الصعوبة، ما دفع المنظمات البيئية إلى الاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية وشهادات الخبراء."

نظام بيئي هش تحت التهديد

تابعت الصحيفة: "يُعد مضيق هرمز، الذي يشكل الممر البحري الوحيد بين الخليج وبحر العرب، موطناً لنظام بيئي غني يضم الشعاب المرجانية وغابات المانغروف والأعشاب البحرية، فضلاً عن الدلافين والسلاحف البحرية وأنواع عديدة من الأسماك."

ويحذر خبراء من أن التسربات النفطية قد تتسبب في نفوق الطيور والأسماك، وتضرر جذور أشجار المانغروف، فضلاً عن تلويث الرواسب البحرية والسواحل. وتزداد خطورة الوضع بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه الخليج وضحالة مياهه، ما يجعل شعابه المرجانية وكائناته البحرية أكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي والتلوث.

ونقلت "الغارديان" عن عالم الأحياء البحرية برنهارد ريغل، الذي يدرس الخليج منذ أكثر من 30 عاماً، تحذيره من أن الحرب قد تخلّف أضراراً طويلة الأمد، مشدداً على أن الحروب لا يمكن أن تكون نظيفة، سواء بالنسبة إلى البشر أو البيئة التي تدور فيها.



أكثر من 500 حادثة تسرب نفطي



كما سجلت المنظمة أكثر من 133 هجوماً على ناقلات النفط منذ بداية النزاع، وكان تشرين الأول الأكثر دموية، مع أكثر من 30 هجوماً مؤكداً أو أُبلغ عنه في مضيق هرمز والمياه المحيطة به.

ومن أبرز الحوادث استهداف الناقلة العملاقة Gem No 2 قبالة سواحل الإمارات، ما أدى إلى تشكل بقعة نفطية امتدت لأكثر من 35 كيلومتراً. كذلك تسبب هجوم على ناقلة قبالة سلطنة عُمان في حزيران بتسرب غطى، في ذروته، أكثر من 600 كيلومتر مربع.

وامتد التلوث، بحسب الصحيفة، إلى مناطق ساحلية وبيئية حساسة، بينها غابات المانغروف في حرا، وجزيرة شيدوار التي تضم شعاباً مرجانية ومناطق تعشيش للسلاحف والطيور البحرية، فضلاً عن جزيرة قشم ومناطق قرب حديقة مسندم الوطنية في عُمان ودلتا نهر ميناب في .

وتشير التقارير إلى أن تحديد المسؤولية عن كافة الهجمات والتسربات ليس أمراً سهلاً، رغم توجيه اتهامات إلى الحرس الثوري بالوقوف وراء معظم الهجمات. كما استهدفت القوات الأميركية ناقلات وسفناً إيرانية في إطار المواجهات البحرية. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن أكبر تسرب نفطي ارتبط بضربة نفذها سلاح الجو الإماراتي واستهدفت خزانات لتخزين النفط في جزيرة لاوان الإيرانية. وبحسب منظمة "غرينبيس"، رُصدت أكثر من 500 حالة تسرب نفطي في الخليج ومضيق هرمز وبحر العرب منذ بدء الحرب في 28 شباط الماضي، فيما بلغت المساحة التراكمية للبقع النفطية المرصودة نحو 20 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل تقريباً مساحة ويلز البريطانية.كما سجلت المنظمة أكثر من 133 هجوماً على ناقلات النفط منذ بداية النزاع، وكان تشرين الأول الأكثر دموية، مع أكثر من 30 هجوماً مؤكداً أو أُبلغ عنه في مضيق هرمز والمياه المحيطة به.ومن أبرز الحوادث استهداف الناقلة العملاقة Gem No 2 قبالة سواحل الإمارات، ما أدى إلى تشكل بقعة نفطية امتدت لأكثر من 35 كيلومتراً. كذلك تسبب هجوم على ناقلة قبالة سلطنة عُمان في حزيران بتسرب غطى، في ذروته، أكثر من 600 كيلومتر مربع.وامتد التلوث، بحسب الصحيفة، إلى مناطق ساحلية وبيئية حساسة، بينها غابات المانغروف في حرا، وجزيرة شيدوار التي تضم شعاباً مرجانية ومناطق تعشيش للسلاحف والطيور البحرية، فضلاً عن جزيرة قشم ومناطق قرب حديقة مسندم الوطنية في عُمان ودلتا نهر ميناب في .وتشير التقارير إلى أن تحديد المسؤولية عن كافة الهجمات والتسربات ليس أمراً سهلاً، رغم توجيه اتهامات إلى الحرس الثوري بالوقوف وراء معظم الهجمات. كما استهدفت القوات الأميركية ناقلات وسفناً إيرانية في إطار المواجهات البحرية. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن أكبر تسرب نفطي ارتبط بضربة نفذها سلاح الجو الإماراتي واستهدفت خزانات لتخزين النفط في جزيرة لاوان الإيرانية.

أضرار قد تستمر لعقود

تُضيف الصحيفة: "رغم اتخاذ بعض الدول إجراءات لاحتواء التسربات، بينها إغلاق شواطئ إماراتية وتنفيذ عمليات تنظيف ومراقبة محطات تحلية المياه، فضلاً عن إرسال فرق ومعدات إلى مواقع التلوث في عُمان، يحذر الخبراء من أن الأضرار الأوسع قد يكون من الصعب معالجتها."

فالنفط لا يختفي بمجرد زوال البقع عن سطح المياه، إذ يمكن أن يبقى عالقاً في الرواسب البحرية والشواطئ وجذور المانغروف، مهدداً السلسلة الغذائية البحرية والمجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد.

وتستند هذه التحذيرات إلى تجارب سابقة في الخليج، إذ أظهرت دراسات أن آثار التسربات النفطية خلال الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الأولى لا تزال موجودة حتى اليوم. فقد رُصدت رواسب من القطران على شواطئ قطر تعود إلى حرب الخليج، كما أظهرت دراسة عام 2022 استمرار تلوث رواسب جزيرة بالنفط المتسرب بين عامي 1983 و1985، خلال الحرب العراقية الإيرانية، عندما تسرب نحو 80 مليون غالون من النفط الخام إلى البحر.

ويحذر العلماء من أن الكائنات التي تعيش في الرمال والرواسب، بما فيها السلاحف البحرية التي تدفن بيضها على الشواطئ، ستظل معرضة للتلوث حتى بعد اختفاء البقع النفطية الظاهرة.

وتخلص "الغارديان" إلى أن التلوّث النفطي واسع النطاق في الخليج قد يتحول إلى أزمة بيئية تمتد آثارها عبر أجيال، مع خطر فقدان أنظمة طبيعية نادرة يصعب تعويضها.